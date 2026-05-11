Χανταϊός: «Τρώγαμε, πίναμε και συζητούσαμε επιστημονικά» είπε στους γιατρούς ο Έλληνας επιβάτης του «MV Hondius»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Αττικόν
Με ειδική πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους, επέστρεψε στην Ελλάδα, ο 70χρονος συμπατριώτης μας, που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Για προληπτικούς λόγους, θα παραμείνει για 45 ημέρες σε καραντίνα, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο του Νοσοκομείου “Αττικόν”.

Με αυστηρά υγειονομικά μέτρα ασφαλείας επαναπατρίστηκε ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Τον 70χρονο παρέλαβε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο “Αττικόν” σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Για λόγους ασφάλειας στην πτήση συμμετείχαν γιατρός και νοσηλευτής του ΕΚΑΒ και ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία.

«Τρώγαμε, πίναμε και συζητούσαμε επιστημονικά»

«Όλοι ήμασταν μια χαρά, τρώγαμε, πίναμε και συζητάγαμε επιστημονικά στο κρουαζιερόπλοιο. Είμαι ψύχραιμος και ήρεμος, μέσα στο κρουαζιερόπλοιο δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι γίνεται έξω», είπε στους γιατρούς ο 70χρονος, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης ο 70χρονος.

Για τον επόμενο 1,5 μήνα θα νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμώξεων του Νοσοκομείου Αττικόν» όπου τον παρακολουθεί ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας και η ομάδα του.

Πρόκειται για δωμάτιο που εμποδίζει την έξοδο του αέρα από την πόρτα και από τον εξαερισμό. Είναι πλήρως απομονωμένος και με αυτόν τον τρόπο είναι σίγουροι οι γιατροί ότι ο ιός που μεταδίδεται και μέσω του αέρα, δεν θα «ξεφύγει» μέσα στο νοσοκομείο. Ο 70χρονος είναι ασυμπτωματικός και νοσηλεύεται προληπτικά καθώς έχει εκτεθεί σε θετικό κρούσμα, στο κρουαζιερόπλοιο.

Τι έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν πως είναι υγιής ενώ η διάγνωση γίνεται με ειδικές αιματολογικές εξετάσεις ή με ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού καθώς και με καθημερινή παρακολούθηση των συμπτωμάτων.

Με την τουριστική περίοδο προ των πυλών, ο ΕΟΔΥ θέλει να διασφαλίσει πως δεν θα υπάρξουν κρούσματα που θα μπορούσαν να πλήξουν τη βαριά βιομηχανία της χώρας.

20:47 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Αίγινα: «Έκαναν 35 λεπτά να αφαιρέσουν το κομμάτι» είπε ο πατέρας του βρέφους που πνίγηκε από τσουρέκι στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Αίγινα, όπου ένα βρέφος μόλις 21 μηνών έχασε τη ζωή του, ότ...
20:38 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Χανιά: Τραυματίστηκε 77χρονος από πυροβόλο όπλο στο Ακρωτήρι

Ένας 77χρονος μεταφέρθηκε σήμερα Δευτέρα το απόγευμα με τραύματα στην κοιλιακή χώρα στο Νοσοκο...
20:25 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Εκκενώθηκε η καμπίνα των επιβατών – ΒΙΝΤΕΟ

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026  στον Διεθνής Αερ...
19:27 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα: Βρέθηκε άθικτο στο Ζεμενό Βοιωτίας το αυτοκίνητο των δραστών – BINTEO

Στο Ζεμενό Βοιωτίας εντοπίστηκε άθικτο πριν από λίγο το αυτοκίνητο των δραστών που το πρωί της...
