Ζαγόρι: Επιχείρηση διάσωσης 70χρονου μοτοσικλετιστή που έπεσε σε μονοπάτι και τραυματίστηκε

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης  στο Ζαγόρι ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση που είχε σε μονοπάτι.

Ο άντρας, αυστριακής καταγωγής, εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Δικόρυφο και Κήπους Ζαγορίου, από άνδρες της Πυροσβεστικής Ιωαννίνων. Πρόκειται για 70χρονο τουρίστα, ο οποίος για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να ανατραπεί σε πράνες.

Ο μοτοσικλετιστής μαζί με ομάδα 12 Αυστριακών έκαναν μηχανοκίνητη εξόρμηση στην περιοχή του Ζαγορίου. Μόλις συνέβη το ατύχημα στις 6 το απόγευμα, οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετέχουν 27 άνδρες από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την 5η ΕΜΑΚ και την 5η ΕΜΟΔΕ παράλληλα συνδράμουν η ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ .

Λίγο πριν τις 20:00 προσέγγισαν τον Αυστριακό, πυροσβέστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

