Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Εκκενώθηκε η καμπίνα των επιβατών – ΒΙΝΤΕΟ

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026  στον Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» ένα αεροσκάφος της Lufthansa.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτήση 1753 της Lufthansa απογειώθηκε από την Αθήνα με προορισμό το Μόναχο στις 18:19. Ωστόσο , αλλά έπειτα από περίπου 15 λεπτά ο πιλότος δήλωσε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 18:35 και άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας του αεροδρομίου.

Οι επιβάτες του αεροσκάφους κατήγγειλαν, με αναρτήσεις στα social media, ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και έβλεπαν από τα παράθυρα να προσεγγίζουν πυροσβεστικά οχήματα. Μάλιστα όπως είπαν στην καμπίνα των επιβατών επικράτησε πανικός, όταν διατάχθηκε η εκκένωση του αεροπλάνου από τις αεροσυνοδούς.

Το προσωπικό της Lufthansa και όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

