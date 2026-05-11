Συνελήφθη 17χρονος στη Γερμανία – Φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στο Αμβούργο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία Αρχείου: Unsplash
Ένας 17χρονος συνελήφθη στο Αμβούργο ως ύποπτος για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης, με τις γερμανικές αρχές να εκτιμούν ότι το σχέδιο είχε εμπνευστεί από την τζιχαντιστική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος», σύμφωνα με το NWZonline.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Αμβούργου, ο έφηβος, συριακής καταγωγής, φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία απροσδιόριστου αριθμού «απίστων», ενώ μεταξύ των πιθανών στόχων που εξετάζονταν ήταν εμπορικό κέντρο, μπαρ ή ακόμη και αστυνομικό τμήμα.

Εξεταζόταν χρήση εκρηκτικών, μολότοφ και μαχαιριού

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι ο 17χρονος φέρεται να σχεδίαζε επίθεση με εκρηκτικά, βόμβες μολότοφ ή μαχαίρι.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι είχε ήδη προμηθευτεί λίπασμα, υγρό αναπτήρα, μπαλακλάβα και μαχαίρι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίθεσης.

Συνελήφθη από ειδικές δυνάμεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη από ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας.

Οι γερμανικές αρχές ανέφεραν ότι η σύλληψη έγινε έπειτα από έρευνες στις οποίες συμμετείχαν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών, η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας και η αστυνομία του κρατιδίου του Αμβούργου.

