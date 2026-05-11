Προκαλεί ξανά ο Μίτσκοσκι: Μίλησε για «Μακεδονία» και «Μακεδόνες» σε αποκαλυπτήρια μνημείου με τον Ήλιο της Βεργίνας – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Χρίστιαν Μίτσκοσκι
Σε νέα πρόκληση-παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών προχώρησε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι παραβρέθηκε στα αποκαλυπτήρια μνημείου «για τους Νοτιοσλάβους ήρωες» στο αλβανικό χωριό Τούμινετς. Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που ανάρτησε ο ίδιος στο facebook, σφετερίζεται την ελληνική ιστορία κατά παραβίαση των διεθνών συνθηκών καθώς στο μνημείο δεσπόζει ο Ήλιος της Βεργίνας.

Μάλιστα για ακόμη μία αφορά ο Μίτσκοσκι στις δηλώσεις τους αναφέρθηκε στη χώρα του ως «Μακεδονία».

«Σήμερα, συναντήθηκα με τους Μακεδόνες από το Τουμένιε, τις Πρέσπες και τη Μάλα Πρέσπα. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η Μακεδονία σήμερα είναι η ενότητα. Ας ενωθούμε γύρω από τα εθνικά μας συμφέροντα. Γύρω από το μέλλον των παιδιών μας. Γύρω από τον σεβασμό προς την ιστορία μας και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Οι πρόγονοί μας δεν διχάστηκαν όταν υπερασπίστηκαν την ελευθερία τους. Δεν ρώτησαν ποιος ήταν από πού, ούτε ποιος ανήκε σε ποιον. Όλοι στάθηκαν κάτω από ένα όνομα – τη Μακεδονία.

Οι Μακεδόνες στην Αλβανία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μακεδονικού εθνικού ιστού. Η επιμονή σας επί δεκαετίες είναι ένα επίτευγμα που αξίζει σεβασμό. Διατηρήσατε το μακεδονικό όνομα, τη γλώσσα, την παράδοση και το πνεύμα, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Και έτσι σήμερα, θέλω να στείλω ένα σαφές μήνυμα:

Η πατρίδα δεν θα σας ξεχάσει. Η Μακεδονία στέκεται στο πλευρό του λαού της, όπου κι αν βρίσκεται, με σεβασμό, φροντίδα και ειλικρινή υποστήριξη» αναφέρει ο Μίτσκοσκι στην ανάρτηση

Δείτε την ανάρτηση του Μίτσκοσκι:

