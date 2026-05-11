Λευτέρης Πανταζής για Akyla: «Θα βγει πρώτος στη Eurovision» – Η επαγγελματική πρόταση στον τραγουδιστή

Ο Akylas είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πρόσωπα της φετινής χρονιάς. Ο καλλιτέχνης μέσα σε λίγους μήνες έχει αποκτήσει τεράστια αναγνωρισιμότητα, η οποία έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας, και αυτή την εβδομάδα μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί στη σκηνή της Eurovision. Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στο «Happy Day», και στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στον καλλιτέχνη.

Ο Λευτέρης Πανταζής όταν ρωτήθηκε για τον Akyla, δήλωσε με σιγουριά πως θα βγει πρώτος φέτος στη Eurovision, ενώ του έκανε και μία επαγγελματική πρόταση.

Η αναφορά στον Akyla

Μιλώντας για τον φετινό εκπρόσωπο της χώρας μας στη Eurovision, ο καταξιωμένος ερμηνευτής είπε ότι: «Ο Akylas θα βγει πρώτος παιδιά. Το είπα!».

«Και τον χειμώνα θα είμαστε και μαζί. Πρόταση από τώρα του κάνω», πρόσθεσε ο Λευτέρης Πανταζής.