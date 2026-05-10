O Akylas με μαθητές της Ελληνικής Εθνικής Σχολής της Βιέννης – Δείτε βίντεο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Akylas
Πυρετώδεις είναι οι πρόβες του Akylas και της ομάδας του, ενόψει του ημιτελικού της Eurovision την προσεχή Τρίτη.

Χθες η ελληνική αποστολή είχε σειρά συναντήσεων με την ελληνική ομογένεια της Αυστρίας, ενώ ο Ακύλας επισκέφτηκε τον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό και την Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος στην Eurovision 2026 Akylas, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τις τεχνικές πρόβες στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη, πραγματοποιεί επαφές και συναντήσεις τόσο για την προώθηση του «Ferto» όσο και με συμβολική σημασία.

Ο Akylas και η Ελληνική αποστολή συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με τον Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσένιο, ο οποίος του ευχήθηκε εγκάρδια «Καλή Επιτυχία» και με μαθητές που φοιτούν στην Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης, που είναι το αρχαιότερο Ελληνικό σχολείο της διασποράς στην Ευρώπη.

Οι μικροί μαθητές (νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου) υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τον Akyla, τραγούδησαν και χόρεψαν μαζί του την Ελληνική συμμετοχή “Ferto”! Κι εκείνος με την σειρά του δεν τους χάλασε το χατίρι για μια αγκαλιά και μια φωτογραφία μαζί του!

@gpstomusic Για κάντε όλοι τα αυτάκια! Feeeerto!!! @Akylas @Eurovision Ert @Minos EMI #akylas #ferto #eurovision2026 #eurovision #vienna2026 ♬ πρωτότυπος ήχος – GpS To Music

Την Κυριακή η ελληνική συμμετοχή θα κάνει την εμφάνισή της στο Τιρκουαζ Χαλί, την τελετή που σηματοδοτεί την έναρξη του Διαγωνισμού της Eurovision.

Πηγή: gpstomusic.gr

