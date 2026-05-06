Eurovision 2026 – Βίκυ Λέανδρος: Είμαι σίγουρη ότι ο Akylas θα πει με όλη του την καρδιά το τραγούδι

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Λέανδρος

Η Βίκυ Λέανδρος, που θα ανοίξει τον Α ημιτελικό της Eurovision 2026, όπου εμφανίζεται ο Akylas, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και στον Άρη Καβατζίκη για τη συμμετοχή της στη φετινή διοργάνωση, αποκαλύπτοντας τι ετοιμάζει.

«Το ανοίγω σαν guest, είμαι καλεσμένη και θα τραγουδήσω, είχα τραγουδήσει όταν ήμουν 15 χρόνων το τραγούδι για το Λουξεμβούργο. Και θα το ξαναπώ και θα ανοίξω έτσι τη Eurovision», ανέφερε η Βίκυ Λέανδρος.

Η ίδια αποκάλυψε πως δεν γνωρίζει ακόμα όλες τις λεπτομέρειες του concept που έχει ετοιμαστεί για την εμφάνισή της, λέγοντας: «Νομίζω ότι μπορεί να δείξουν μερικές σκηνές από τότε. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει το concept, θα το δω, και για μένα είναι έκπληξη».

«Το τραγούδι του Akyla το έχω ακούσει και μου άρεσε πολύ και νομίζω έχει κάθε chance να βρεθεί πάρα πολύ μπροστά. Είμαι σίγουρη ότι θα αφοσιωθεί πολύ στο τραγούδι και είμαι σίγουρη ότι θα το πει με όλη του την καρδιά. Αυτό του εύχομαι» περιέγραψε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 συμπληρώματα διατροφής που είναι καλό να παίρνετε μετά τα 50 – Ποια να αποφεύγετε

Στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκου

ΑΑΔΕ: Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του Τελωνειακού Σταθμού Μαυροματίου για τη θερινή περίοδο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα για τον δείκτη

Ο Colin Angle και το στοίχημα των ρομπότ-συντρόφων – Το νέο εγχείρημα του δημιουργού της Roomba για να μειωθεί η μοναξιά τω...

Η κβαντική φάση που καταρρίπτει τους νόμους της συμμετρίας στους κρυστάλλους
περισσότερα
09:32 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Σήμερα η κρίσιμη 2η πρόβα της Ελλάδας

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2026 είναι προ των πυλών και οι πρόβες των χωρών στη σ...
05:48 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 6/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 6/5/2026.
05:43 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 6/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 6/5/2026.
05:38 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 6/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 6/5/2026.
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή