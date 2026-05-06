Eurovision 2026 – Βίκυ Λέανδρος: Είμαι σίγουρη ότι ο Akylas θα πει με όλη του την καρδιά το τραγούδι

Η Βίκυ Λέανδρος, που θα ανοίξει τον Α ημιτελικό της Eurovision 2026, όπου εμφανίζεται ο Akylas, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και στον Άρη Καβατζίκη για τη συμμετοχή της στη φετινή διοργάνωση, αποκαλύπτοντας τι ετοιμάζει.

«Το ανοίγω σαν guest, είμαι καλεσμένη και θα τραγουδήσω, είχα τραγουδήσει όταν ήμουν 15 χρόνων το τραγούδι για το Λουξεμβούργο. Και θα το ξαναπώ και θα ανοίξω έτσι τη Eurovision», ανέφερε η Βίκυ Λέανδρος.

Η ίδια αποκάλυψε πως δεν γνωρίζει ακόμα όλες τις λεπτομέρειες του concept που έχει ετοιμαστεί για την εμφάνισή της, λέγοντας: «Νομίζω ότι μπορεί να δείξουν μερικές σκηνές από τότε. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει το concept, θα το δω, και για μένα είναι έκπληξη».

«Το τραγούδι του Akyla το έχω ακούσει και μου άρεσε πολύ και νομίζω έχει κάθε chance να βρεθεί πάρα πολύ μπροστά. Είμαι σίγουρη ότι θα αφοσιωθεί πολύ στο τραγούδι και είμαι σίγουρη ότι θα το πει με όλη του την καρδιά. Αυτό του εύχομαι» περιέγραψε.