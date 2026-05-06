Χανταϊός: Μάσκες, ταινίες και μοναχικοί περίπατοι στο κατάστρωμα – Πώς είναι η ζωή μέσα στο κρουαζιερόπλοιο

Πριν από λίγες εβδομάδες, οι επιβάτες του MV Hondius ξεκινούσαν ένα ταξίδι εξερεύνησης προς μερικά από τα πιο απομονωμένα νησιά του κόσμου, με εικόνες από φάλαινες, πιγκουίνους, παγωμένα τοπία και εντυπωσιακούς βράχους.

Σήμερα, οι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο πλοίο που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράια στο Πράσινο Ακρωτήριο, προσπαθώντας να προστατευθούν από το ξέσπασμα χανταϊού που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Άλλοι τρεις επιβάτες που θεωρείται ότι έχουν μολυνθεί αναμένεται να απομακρυνθούν από το πλοίο τις επόμενες ώρες.

Το MV Hondius παραμένει ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, σύμφωνα με το CNN.

Απομόνωση στις καμπίνες και αυστηρά μέτρα υγιεινής

Σύμφωνα με επιβάτες και την εταιρεία Oceanwide Expeditions, όσοι βρίσκονται στο πλοίο έχουν λάβει οδηγίες να περιορίσουν τις επαφές τους, ενώ εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα υγιεινής και απολύμανσης.

Ο travel vlogger Κασέμ Χάτο δημοσίευσε βίντεο από το κατάστρωμα, δείχνοντας τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου.

«Μπορείτε να δείτε μπροστά μας το Πράσινο Ακρωτήριο, αλλά δεν μας επιτρέπεται να αποβιβαστούμε», αναφέρει σε ένα από τα βίντεο.

Παρά την κατάσταση, ο ίδιος υποστήριξε ότι οι περισσότεροι επιβάτες παραμένουν ψύχραιμοι.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι στο πλοίο αντιμετωπίζουν το θέμα πολύ ήρεμα», λέει.

Παράλληλα, προσπαθεί να καθησυχάσει όσους ανησυχούν για ευρύτερη εξάπλωση του ιού:

«Αυτός ο ιός δεν είναι καινούργιος στον κόσμο. Αν επρόκειτο να εξελιχθεί σε πανδημία, θα είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό».

Πώς περνούν τις ημέρες τους οι επιβάτες

Οι επιβάτες συνεχίζουν να ζουν υπό περιορισμούς μέσα στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Ρόσμαριν, οι επιβάτες:

φορούν μάσκες

τηρούν αποστάσεις

μπορούν να ζητούν γεύματα στις καμπίνες τους

επιτρέπεται να κάνουν μόνοι τους σύντομους περιπάτους στο κατάστρωμα για καθαρό αέρα

δεν επιτρέπεται να συγκεντρώνονται σε κοινόχρηστους χώρους

Ο ίδιος ανέφερε ότι στο πλοίο μεταφέρθηκαν επιπλέον ιατρικά εφόδια και προμήθειες.

«Νιώθω καλά, παίρνω λίγο καθαρό αέρα και το πλήρωμα συνεχίζει να μας φροντίζει», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram μαζί με φωτογραφία από το κατάστρωμα.

Ο Χάτο δήλωσε επίσης ότι το πλήρωμα και ο καπετάνιος ενημερώνουν συνεχώς τους επιβάτες για κάθε νέα εξέλιξη.

«Προσπαθούμε να ακολουθούμε τις οδηγίες που έχουμε λάβει, όπως να μειώνουμε τις άμεσες επαφές και να απολυμαίνουμε συχνά τα χέρια μας», ανέφερε.

Όπως λέει, οι ημέρες κυλούν σχετικά φυσιολογικά:

«Προσπαθούμε να απασχολούμαστε διαβάζοντας, βλέποντας ταινίες, πίνοντας ζεστά ροφήματα και γενικά να διατηρούμε το ηθικό μας».



Οι νεκροί και οι φόβοι για μετάδοση

Δύο από τα τρία θύματα ήταν παντρεμένο ζευγάρι.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που αναμένεται να απομακρυνθούν από το πλοίο βρίσκεται και άτομο που συνδεόταν στενά με το τρίτο θύμα, καθώς και ένας γιατρός.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εκτιμά ότι πιθανή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο ενδέχεται να σημειώθηκε μόνο μεταξύ πολύ στενών επαφών, όπως συζύγων ή ατόμων που παρείχαν ιατρική φροντίδα.

Η Μαρία Βαν Κέρκοβ, προσωρινή διευθύντρια διαχείρισης επιδημιών και πανδημιών του ΠΟΥ, δήλωσε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ χαμηλός.

«Λυπούμαστε βαθιά για όσους πέθαναν»

Παρά την αγωνία και την αβεβαιότητα, αρκετοί επιβάτες προσπαθούν να κρατήσουν θετική στάση.

«Λυπούμαστε βαθιά για όσους πέθαναν, γιατί μοιραστήκαμε μαζί τους ένα όμορφο ταξίδι», δήλωσε ο Χάτο.

Η φωτογράφος άγριας ζωής Αλεχάνδρα Ρεντόν επαίνεσε το πλήρωμα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται «μια απίθανη και εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση».

Σύμφωνα με την Oceanwide Expeditions και τον ΠΟΥ, το πλήρωμα συνεχίζει να φροντίζει τους επιβάτες και να απολυμαίνει συνεχώς το πλοίο.