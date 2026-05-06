Θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: Φόβοι για καραντίνα έως και 8 εβδομάδων μετά το ξέσπασμα χανταϊού

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ιατρικά συνεργεία με ειδικές προστατευτικές στολές επιβιβάστηκαν στο MV Hondius, το οποίο μεταφέρει περίπου 150 άτομα και παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, προκειμένου να περιθάλψουν δύο μέλη του πληρώματος που έχουν μολυνθεί και να εξετάσουν επιβάτες με συμπτώματα, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Associated Press
Ιατρικά συνεργεία με ειδικές προστατευτικές στολές επιβιβάστηκαν στο MV Hondius, το οποίο μεταφέρει περίπου 150 άτομα και παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, προκειμένου να περιθάλψουν δύο μέλη του πληρώματος που έχουν μολυνθεί και να εξετάσουν επιβάτες με συμπτώματα, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Associated Press

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές μετά το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχουν ήδη καταγραφεί τρεις θάνατοι και τουλάχιστον επτά κρούσματα, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επιβάτες ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνουν σε καραντίνα έως και οκτώ εβδομάδες.

Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενώ ιατρικά συνεργεία με ειδικές στολές προστασίας επιβιβάστηκαν για να εξετάσουν ασθενείς και μέλη του πληρώματος.

Φόβοι για το σπάνιο και ιδιαίτερα επικίνδυνο στέλεχος Andes

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι ειδικοί θεωρούν πιθανό το ξέσπασμα να συνδέεται με το σπάνιο στέλεχος Andes του χανταϊού, το οποίο μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και εμφανίζει θνητότητα που φτάνει περίπου το 40%.

Συνήθως ο χανταϊός μεταδίδεται μέσω περιττωμάτων τρωκτικών, ωστόσο στην περίπτωση του MV Hondius δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη τρωκτικών πάνω στο πλοίο, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια περί του στελέχους Andes.

Το συγκεκριμένο στέλεχος εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές της Χιλής και της Αργεντινής, αν και όχι στην περιοχή από όπου ξεκίνησε το ταξίδι του πλοίου στις 20 Μαρτίου.

«Η καραντίνα μπορεί να διαρκέσει έως και οκτώ εβδομάδες»

Ο γιατρός επειγόντων περιστατικών Σάμπσον Ντέιβις προειδοποίησε ότι οι επιβάτες ίσως χρειαστεί να παραμείνουν σε απομόνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Η περίοδος καραντίνας μπορεί να φτάσει έως και οκτώ εβδομάδες. Ο ιός συνήθως εμφανίζεται γρήγορα, αλλά μπορεί να παραμείνει στον οργανισμό για εβδομάδες πριν προκαλέσει σοβαρή νόσο», δήλωσε στην New York Post.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι όσοι είναι αρνητικοί σήμερα μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα αργότερα, γι’ αυτό και απαιτείται καθημερινός έλεγχος.

Άλλοι ειδικοί εκτιμούν ότι η περίοδος επώασης κυμαίνεται μεταξύ μίας και έξι εβδομάδων.

«Μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα πνευμονία»

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι ο χανταϊός μπορεί αρχικά να μοιάζει με γρίπη, προκαλώντας πυρετό και γαστρεντερικά συμπτώματα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις εξελίσσεται ταχύτατα.

Ο διευθυντής λοιμωδών νοσημάτων του South Shore Health, Τοντ Έλεριν, εξήγησε ότι ο ιός μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την καρδιά και τους πνεύμονες.

«Οι πνεύμονες μπορεί να γεμίσουν υγρό και να προκληθεί μια θανατηφόρα μορφή πνευμονίας ή σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια», ανέφερε.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον χανταϊό και πως η αντιμετώπιση περιορίζεται στην υποστήριξη των ασθενών και στην απομόνωση των κρουσμάτων.

Το πλοίο παραμένει αποκλεισμένο

Αρχικά, οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου αρνήθηκαν να επιτρέψουν στο πλοίο να δέσει σε λιμάνι.

Στη συνέχεια, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι το MV Hondius έλαβε άδεια να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις ισπανικές αρχές.

Σύμφωνα με ειδικούς, ο βασικός στόχος είναι να μεταφερθούν οι επιβάτες σε εγκαταστάσεις καραντίνας στην ξηρά, ώστε να παρακολουθούνται καλύτερα και να περιοριστεί η ψυχολογική πίεση.

«Δεν θα γίνει η επόμενη πανδημία»

Παρά την ανησυχία, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο κίνδυνος ευρείας μετάδοσης παραμένει χαμηλός.

Το στέλεχος Andes απαιτεί συνήθως στενή και παρατεταμένη επαφή για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

«Αυτό δεν πρόκειται να γίνει η επόμενη πανδημία», υπογράμμισε ο Έλεριν, προσθέτοντας ότι ο γενικός πληθυσμός δεν χρειάζεται να πανικοβληθεί.

Άγχος και ψυχολογική πίεση στους επιβάτες

Οι επιβάτες παραμένουν απομονωμένοι μέσα στο πλοίο, με δυνατότητα να λαμβάνουν γεύματα στις καμπίνες τους, ενώ επιτρέπεται περιορισμένη πρόσβαση στους εξωτερικούς χώρους.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι η κατάσταση παραμένει «ήρεμη» και ότι οι επιβάτες είναι «γενικά ψύχραιμοι».

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν για τις σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις της παρατεταμένης απομόνωσης.

«Θα υπάρχει πολύ άγχος και αγωνία», σημείωσε ο Ντέιβις, εκτιμώντας ότι οι επιβάτες θα νιώσουν καλύτερα μόνο όταν μεταφερθούν εκτός πλοίου.

Παράλληλα, ειδικοί της κρουαζιέρας εκτιμούν ότι το περιστατικό δεν θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα τον κλάδο, τονίζοντας ότι τα σύγχρονα κρουαζιερόπλοια τηρούν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας.

Βίντεο επιβάτη:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Η Νο1 αλλαγή που πρέπει να κάνετε για να ζήσετε περισσότερο – Τρεις γιατροί συμφωνούν

«Έχω εξαιρετικά υψηλή χοληστερίνη αλλά δεν ανησυχώ» – Τι έκανε και τελικά δεν χρειάστηκε να πάρει φάρμακα;

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Πότε θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, αλλάζει η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος- Όλε...

Σπίτι μου 2: Παρατείνεται η αγωνία για 2.000 δικαιούχους – Γιατί κινδυνεύουν να χάσουν την ευκαιρία για «φθηνά» δάνεια

Εκστρατεία phishing πλήττει πάνω από 80 οργανισμούς με τη χρήση των εργαλείων RMM SimpleHelp και ScreenConnect

Τα ταξίδια μπορούν να επιβραδύνουν τη γήρανση και να ενισχύουν την υγεία
περισσότερα
09:26 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ουάσινγκτον: Οδηγός αυτοκινήτου κυνηγάει παιδί πάνω σε πεζοδρόμιο – «Αυτή η γυναίκα είναι τρελή»

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε προάστιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ, όταν μια 56χρον...
07:23 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

LIVE – 68η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Κατάσταση του πολέμου: Οι ΗΠΑ θα αναστείλουν το «Σχέδι...
06:23 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Έκκληση 448 διπλωματών στην ΕΕ να «δράσει» κατά ισραηλινού σχεδίου για μαζικό εποικισμό της Δυτικής Όχθης

Πάνω από 400 πρώην υπουργοί, πρεσβευτές και ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί χωρών της Ευρώπης καλ...
05:15 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Η Ελλάδα ζητεί διπλωματική λύση για το Ιράν και ενίσχυση της μη διάδοσης πυρηνικών

Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε την ισχυρή προσήλωσή της στη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (N...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή