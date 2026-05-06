Θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: Φόβοι για καραντίνα έως και 8 εβδομάδων μετά το ξέσπασμα χανταϊού

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές μετά το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχουν ήδη καταγραφεί τρεις θάνατοι και τουλάχιστον επτά κρούσματα, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επιβάτες ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνουν σε καραντίνα έως και οκτώ εβδομάδες.

Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενώ ιατρικά συνεργεία με ειδικές στολές προστασίας επιβιβάστηκαν για να εξετάσουν ασθενείς και μέλη του πληρώματος.

Φόβοι για το σπάνιο και ιδιαίτερα επικίνδυνο στέλεχος Andes

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι ειδικοί θεωρούν πιθανό το ξέσπασμα να συνδέεται με το σπάνιο στέλεχος Andes του χανταϊού, το οποίο μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και εμφανίζει θνητότητα που φτάνει περίπου το 40%.

Συνήθως ο χανταϊός μεταδίδεται μέσω περιττωμάτων τρωκτικών, ωστόσο στην περίπτωση του MV Hondius δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη τρωκτικών πάνω στο πλοίο, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια περί του στελέχους Andes.

Το συγκεκριμένο στέλεχος εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές της Χιλής και της Αργεντινής, αν και όχι στην περιοχή από όπου ξεκίνησε το ταξίδι του πλοίου στις 20 Μαρτίου.

«Η καραντίνα μπορεί να διαρκέσει έως και οκτώ εβδομάδες»

Ο γιατρός επειγόντων περιστατικών Σάμπσον Ντέιβις προειδοποίησε ότι οι επιβάτες ίσως χρειαστεί να παραμείνουν σε απομόνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Η περίοδος καραντίνας μπορεί να φτάσει έως και οκτώ εβδομάδες. Ο ιός συνήθως εμφανίζεται γρήγορα, αλλά μπορεί να παραμείνει στον οργανισμό για εβδομάδες πριν προκαλέσει σοβαρή νόσο», δήλωσε στην New York Post.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι όσοι είναι αρνητικοί σήμερα μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα αργότερα, γι’ αυτό και απαιτείται καθημερινός έλεγχος.

Άλλοι ειδικοί εκτιμούν ότι η περίοδος επώασης κυμαίνεται μεταξύ μίας και έξι εβδομάδων.

«Μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα πνευμονία»

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι ο χανταϊός μπορεί αρχικά να μοιάζει με γρίπη, προκαλώντας πυρετό και γαστρεντερικά συμπτώματα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις εξελίσσεται ταχύτατα.

Ο διευθυντής λοιμωδών νοσημάτων του South Shore Health, Τοντ Έλεριν, εξήγησε ότι ο ιός μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την καρδιά και τους πνεύμονες.

«Οι πνεύμονες μπορεί να γεμίσουν υγρό και να προκληθεί μια θανατηφόρα μορφή πνευμονίας ή σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια», ανέφερε.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον χανταϊό και πως η αντιμετώπιση περιορίζεται στην υποστήριξη των ασθενών και στην απομόνωση των κρουσμάτων.

Το πλοίο παραμένει αποκλεισμένο

Αρχικά, οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου αρνήθηκαν να επιτρέψουν στο πλοίο να δέσει σε λιμάνι.

Στη συνέχεια, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι το MV Hondius έλαβε άδεια να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις ισπανικές αρχές.

Σύμφωνα με ειδικούς, ο βασικός στόχος είναι να μεταφερθούν οι επιβάτες σε εγκαταστάσεις καραντίνας στην ξηρά, ώστε να παρακολουθούνται καλύτερα και να περιοριστεί η ψυχολογική πίεση.

«Δεν θα γίνει η επόμενη πανδημία»

Παρά την ανησυχία, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο κίνδυνος ευρείας μετάδοσης παραμένει χαμηλός.

Το στέλεχος Andes απαιτεί συνήθως στενή και παρατεταμένη επαφή για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

«Αυτό δεν πρόκειται να γίνει η επόμενη πανδημία», υπογράμμισε ο Έλεριν, προσθέτοντας ότι ο γενικός πληθυσμός δεν χρειάζεται να πανικοβληθεί.

Άγχος και ψυχολογική πίεση στους επιβάτες

Οι επιβάτες παραμένουν απομονωμένοι μέσα στο πλοίο, με δυνατότητα να λαμβάνουν γεύματα στις καμπίνες τους, ενώ επιτρέπεται περιορισμένη πρόσβαση στους εξωτερικούς χώρους.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι η κατάσταση παραμένει «ήρεμη» και ότι οι επιβάτες είναι «γενικά ψύχραιμοι».

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν για τις σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις της παρατεταμένης απομόνωσης.

«Θα υπάρχει πολύ άγχος και αγωνία», σημείωσε ο Ντέιβις, εκτιμώντας ότι οι επιβάτες θα νιώσουν καλύτερα μόνο όταν μεταφερθούν εκτός πλοίου.

Παράλληλα, ειδικοί της κρουαζιέρας εκτιμούν ότι το περιστατικό δεν θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα τον κλάδο, τονίζοντας ότι τα σύγχρονα κρουαζιερόπλοια τηρούν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας.

