Χαλκιδική: Μοναχός πήδηξε έξω από εν κινήσει ασθενοφόρο και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στη Χαλκιδική, με έναν 48χρονο μοναχό να τραυματίζεται όταν πήδηξε έξω από εν κινήσει ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μεσημέρι της Τρίτης, ο μοναχός δεν αισθανόταν καλά (πιθανόν λόγω καρδιολογικού προβλήματος) και από την Ουρανούπολη τον παρέλαβε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Κατά τη μεταφορά όμως, ο ίδιος, φαίνεται ότι έλυσε την ζώνη και πήδηξε έξω, ενώ ήταν εν κινήσει το ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα 48χρονος, υπήκοος Σερβίας, να χτυπήσει στο κεφάλι. Στο όχημα υπήρχε ένας διασώστης, που ήταν στο πίσω μέρος, και ο οδηγός. Αμέσως σταμάτησαν τον ασθενοφόρο, έβαλαν ξανά τον μοναχό στο όχημα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Πολύγυρου.

Εκεί διασωληνώθηκε και έπειτα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ συνελήφθησαν για σωματική βλάβη από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο 48χρονος παραμένει διασωληνωμένος.