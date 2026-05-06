Δολοφονία στην Κρήτη: «Παιδί μου δεν σε γλίτωσα» – Ραγίζουν καρδιές στο σπίτι του 21χρονου Νικήτα, ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο

Ραγίζουν καρδιές στην Αμμουδάρα όπου έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης (6/5) η σορός του 21χρονου Νικήτα, ο οποίος έπεσε χθες θύμα δολοφονίας από τον 54χρονο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε σήμερα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Το φέρετρο με τη σορό του 21χρονου, ντυμένος γαμπρός, έφτασε στο σπίτι όπου διέμενε με την οικογένειά του, κοντά στο σημείο όπου τον εκτέλεσε χθες ο 54χρονος δράστης.

Οι γονείς και τα αδέλφια του, υποβασταζόμενοι, κλαίνε και θρηνούν για το παλικάρι τους που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή. «Παιδί μου και δεν σε γλίτωσα» φώναζε ο πατέρας του.

Από χθες, συγγενείς και φίλοι, βρίσκονται εκεί, στο σπίτι της οικογένειας, για να συμπαρασταθούν στους δικούς του ανθρώπους, που θρηνούν τον άδικο χαμό του 21χρονου. Οι φωνές και τα κλάματα δεν έχουν σταματήσει από χθες.

Αύριο η κηδεία του Νικήτα – «Λευκά να βάλετε, όχι μαύρα»

Η κηδεία του 21χρονου θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη (7/5) στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μυλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειας του Νικήτα. Εκεί, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα αποχαιρετήσουν τον 21χρονο, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Μάλιστα η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους παραστούν στην κηδεία του 21χρονου Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το creta24.gr.

Τα σπαρακτικά λόγια της αδελφής του

«Σε περιμένω να γυρίσεις». Σε αυτά τα σπαρακτικά λόγια της αδελφής του Νικήτα Γεμιστού αποτυπώνονται οι τραγικές στιγμές που ζει η οικογένεια του 21χρονου, που δολοφονήθηκε από τον πατέρα του φίλου του, με τον οποίο είχαν εμπλακεί σε τροχαίο, πριν από τρία χρόνια. Ο 17χρονος γιος του δράστη, είχε καταλήξει ύστερα από ημέρες νοσηλείας στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Η αδελφή του Νικήτα, με ένα μήνυμα που ραγίζει καρδιές, μιλά στον αδελφό της. Δεν τον αποχαιρετά, τον περιμένει, αναφέρει: «Εγώ σ΄αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη, αλήθεια. Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να φέρω τα ρούχα μου στη μαμά και να μετακομίζω στο καινούριο μου σπίτι. Δεν το ξεχνάω».

Δυστυχώς οι φόβοι της οικογένειας βγήκαν αληθινοί και ο εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Εκλιπαρούσαν εδώ και χρόνια τον Νικήτα να φύγει από την Κρήτη, αφού είχαν καταλάβει πως ο 54χρονος πατέρας του Γιώργου, που είχε πεθάνει μετά το τροχαίο, είχε καταρρεύσει ψυχικά και είχε μετατρέψει το πένθος του σε οργή για τον Νικήτα.

Όμως ο 21χρονος δεν ήθελε να αφήσει την οικογένειά του που τόσο αγαπούσε. Και δυστυχώς, τους άφησε βίαια και οριστικά.