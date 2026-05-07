Ρωσία: Προειδοποιεί τους ξένους διπλωμάτες στο Κίεβο να είναι σε εγρήγορση για άμεση εκκένωση

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών
EPA/RAMIL SITDIKOV / REUTERS / POOL

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε την Τετάρτη (06/05) πως έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ως αντίποινα.

Τα αντίποινα θα διαταχθούν στην περίπτωση που η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει έκκληση στις αρχές της χώρας σας… να εκλάβουν αυτήν την ανακοίνωση με τη μέγιστη υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση από το Κίεβο του προσωπικού διπλωματικών κι άλλων αντιπροσωπειών σε ενδεχόμενο αναπόφευκτων ανταποδοτικών πληγμάτων στο Κίεβο από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου Μαρία Ζαχάροβα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί συμπεριφέρομαι ξανά σαν παιδί όταν συναντιέμαι με την οικογένειά μου;

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ενίσχυση των υπηρεσιών με 88 συμβασιούχους – Οι θέσεις εργασίας

Εξαγωγές: Δεύτερος μήνας πτώσης το 2026 – Αντέχουν τα τρόφιμα

Η αναβάθμιση του Gemini 3.1 φέρνει νέες δυνατότητες στο Google Home

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:25 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινά πληγματα στη Γάζα

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα τη...
01:55 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει την Ευρώπη «εκκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών»

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε τη νέα Εθνική Αντιτρομοκρατική Στ...
00:10 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Channel 12: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνει όρο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με το προσχέδιο της μονοσέλιδης συμφωνίας-πλαίσιο π...
22:00 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Τραμπ: «Θα δούμε αν το Ιράν δεχθεί μια ικανοποιητική συμφωνία – Έχουμε την κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο»

Οι ΗΠΑ έχουν την κατάσταση στο Ιράν «υπό πλήρη έλεγχο», δήλωσε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, μ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή