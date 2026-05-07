Σάμος: Οργή για τον θάνατο σκυλίτσας ύστερα από φρικιαστική κακοποίηση – «Έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, δεν ήταν αρκετό»

Μια σοβαρή υπόθεση κακοποίησης ζώου διερευνάται στη Σάμο, μετά τον θάνατο μιας ηλικιωμένης σκυλίτσας, η οποία είχε εντοπιστεί βαριά τραυματισμένη στις 23 Απριλίου, στην περιοχή Αβάντι Σπαθαραίων.

Η σκυλίτσα, την οποία οι άνθρωποι που προσπάθησαν να τη σώσουν ονόμασαν Μπέμπα, βρέθηκε σε τραγική κατάσταση και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κτηνιατρείο. Σύμφωνα με το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου, το μικρόσωμο ζώο, βάρους μόλις 9 κιλών, έφερε πολλαπλά τραύματα.

Όπως ανέφερε το Σωματείο, η Μπέμπα μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο, «όπου αποκαλύφθηκε μια ακόμη πιο σκληρή εικόνα της τραγωδίας, καθώς ήρθαν στο φως τα πολλαπλά και βάναυσα χτυπήματα που είχε δεχθεί. Η σκυλίτσα δυστυχώς έχασε το αριστερό της μάτι, έχει κατάγματα στην κάτω γνάθο, κατάγματα στο κρανίο, σοβαρή κάκωση στο δεξί αυτί και εξάρθρωση στο πίσω αριστερό πόδι».

Οι κτηνίατροι προσπάθησαν να κρατήσουν τη σκυλίτσα στη ζωή, ενώ η κατάστασή της παρέμενε κρίσιμη. Σύμφωνα με τους ανθρώπους που τη φρόντιζαν, η Μπέμπα βρισκόταν «με ενέσιμα παυσίπονα, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση», καθώς δεν μπορούσε «να αντεπεξέλθει στους πόνους από τα τραύματα».

Τις επόμενες ημέρες, το ζώο παρουσίασε ορισμένα σημάδια βελτίωσης, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του. Το Σωματείο ανέφερε ότι «παρά την επιδείνωση των προηγούμενων ημερών και τη νεφρική ανεπάρκεια που παρουσίασε από τα πολλαπλά τραύματά της, σήμερα μας χάρισε ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης και μας γέμισε ξανά ελπίδα. Έχει ξεκινήσει εντατική οροθεραπεία, ενώ οι βιοχημικές της εξετάσεις δείχνουν σταδιακή βελτίωση, δίνοντάς μας δύναμη να συνεχίσουμε».

Η Μπέμπα λάμβανε βιταμίνες, αντιβιοτική αγωγή και συνεχή φροντίδα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς, «όλα αυτά επιβαρύνουν την κατάστασή της, καθώς το μικρό της σώμα δέχεται πολλαπλά χτυπήματα ταυτόχρονα».

Οι άνθρωποι που τη φρόντιζαν περιέγραφαν τη μάχη της με συγκίνηση, αναφέροντας: «Εκεί που μας λυγίζει, μας δίνει ξανά τη δύναμη να σταθούμε όρθιοι. Δεν τα παρατάει, αλλά ούτε εμείς. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ξεπεράσει αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Έχουμε ελπίδα και θα είμαστε δίπλα της μέχρι το τέλος».

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στη Σάμο και στη συνέχεια σε πολυκλινική στη Χαλκίδα, η Μπέμπα δεν κατάφερε να επιβιώσει. Η σκυλίτσα άφησε την τελευταία της πνοή στην αγκαλιά της νοσηλεύτριας της κλινικής, Ελένης.

Το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου χαρακτηρίζει την υπόθεση ως σκόπιμη και βάναυση θανάτωση ζώου και ζητά να εντοπιστεί ο δράστης.

«Έγιναν τα πάντα από τους γιατρούς της στη Σάμο και στη συνέχεια με μεταφορά σε πολυκλινική στη Χαλκίδα. Έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Δεν ήταν αρκετό. Υπέκυψε στα τραύματά της. Αυτό που της συνέβη δεν είναι “ένα ακόμα περιστατικό”. Είναι σκόπιμη, βάναυση δολοφονία», αναφέρει το Σωματείο, ζητώντας πληροφορίες για τον δράστη και τονίζοντας: «Θέλουμε ένα νησί ασφαλές, θέλουμε δικαιοσύνη για τη Μπέμπα».

Την Τρίτη 05.05.2026 πραγματοποιήθηκαν ανακρίσεις και κατ’ αντιπαράσταση εξετάσεις μαρτύρων. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται «Τα Νέα», από τις καταθέσεις προέκυψαν αντιφάσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την υπόθεση. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε φιλοζωικούς κύκλους και σε πολίτες που παρακολουθούν την πορεία της υπόθεσης.

Για τη σκυλίτσα που χτυπήθηκε…

🌹Κάθε μέρα κάνει ένα μικρό βήμα μπροστά. Αργά αλλά σταθερά ανακτά τις δυνάμεις της και συνεχίζει να παλεύει. 🚨Μην αγνοείτε τις απειλές που ακούγονται..

Κάντε καταγγελία στο ΑΤ όλοι μαζί!

For the little dog that was hit…

🌹Every day she takes a small step forward. Slowly but steadily, she is regaining her strength and continues to fight.

🚨Do not ignore the threats that are being heard…

Report them to the police station—together!

Η υπόθεση πλέον δεν αφορά μόνο τον βασανισμό ενός ζώου. Αφορά και το αν οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν πλήρως ένα περιστατικό με βαριά κτηνιατρικά ευρήματα, μαρτυρίες και έναν θάνατο που, σύμφωνα με τους γιατρούς, επήλθε «κυριολεκτικά από το ξύλο».