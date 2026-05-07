Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 48χρονος ύστερα από τροχαίο με «γουρούνα» στο λιμάνι

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 5 Μαΐου 2026, στην Αλεξανδρούπολη, με θύμα έναν 48χρονο άνδρα, γνωστό στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros24, ο 48χρονος κινούνταν με όχημα τύπου γουρούνα (ATV) σε χώρο του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Ο άνδρας έχασε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τον έλεγχο του οχήματος.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 48χρονου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το δυστύχημα εκτιμάται πως συνέβη νωρίς το απόγευμα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα, αργά το βράδυ, έπειτα από αναζήτηση των οικείων του. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και του Λιμενικού Σώματος, όμως κατά την άφιξή τους διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα και εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.