ΟΗΕ: Η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει εκρηκτική παρά την εκεχειρία – Χιλιάδες νεκροί

Η ανθρωπιστική κατάσταση στον Λίβανο παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, παρά την εφαρμογή της εκεχειρίας. Ο άμαχος πληθυσμός εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων επιθέσεων και της γενικευμένης αστάθειας, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές Μαρτίου. Ο απολογισμός αυξάνεται σταδιακά, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται και η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ασταθής.

Παράλληλα, την Τετάρτη σημειώθηκαν νέες αεροπορικές επιδρομές από το Ισραήλ, οι πρώτες μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις 17 Απριλίου. Οι επιδρομές είχαν στόχο τα νότια προάστια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει κρίσιμη, ενώ οι άμαχοι συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες.