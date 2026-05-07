ΟΗΕ: Η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει εκρηκτική παρά την εκεχειρία – Χιλιάδες νεκροί

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Λίβανος, Ισραήλ, Ιράν, ΗΠΑ, Πόλεμος
(AP Photo/Hassan Ammar)

Η ανθρωπιστική κατάσταση στον Λίβανο παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, παρά την εφαρμογή της εκεχειρίας. Ο άμαχος πληθυσμός εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων επιθέσεων και της γενικευμένης αστάθειας, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές Μαρτίου. Ο απολογισμός αυξάνεται σταδιακά, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται και η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ασταθής.

Παράλληλα, την Τετάρτη σημειώθηκαν νέες αεροπορικές επιδρομές από το Ισραήλ, οι πρώτες μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις 17 Απριλίου. Οι επιδρομές είχαν στόχο τα νότια προάστια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει κρίσιμη, ενώ οι άμαχοι συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί συμπεριφέρομαι ξανά σαν παιδί όταν συναντιέμαι με την οικογένειά μου;

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ενίσχυση των υπηρεσιών με 88 συμβασιούχους – Οι θέσεις εργασίας

Εξαγωγές: Δεύτερος μήνας πτώσης το 2026 – Αντέχουν τα τρόφιμα

Η αναβάθμιση του Gemini 3.1 φέρνει νέες δυνατότητες στο Google Home

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
03:45 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις – Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητά το Ιράν

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας πραγματοποίησαν κλειστές διαβουλεύσεις, κατόπιν αιτήματος του...
02:48 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στο Ορμούζ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα λιμάνια του είναι έτοιμα να παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία στα...
02:25 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινά πληγματα στη Γάζα

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα τη...
01:55 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει την Ευρώπη «εκκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών»

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε τη νέα Εθνική Αντιτρομοκρατική Στ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή