LIVE – 68η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
Καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή συμπληρώνει την 68η ημέρα της, η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 07:51 06/05/26

    Reuters: Περιορισμένες οι νέες ζημιές στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παρά τον πόλεμο

    – Παρά τους μήνες συγκρούσεων και τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν έχει υποστεί τόσο σοβαρό πλήγμα όσο αρχικά παρουσιαζόταν.

    – Κρίσιμο ζήτημα παραμένει το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς η IAEA εκτιμά ότι περίπου 440 κιλά δεν έχουν εντοπιστεί πλήρως. Το συνολικό απόθεμα θα μπορούσε, εφόσον εμπλουτιστεί περαιτέρω, να επαρκεί για περίπου 10 πυρηνικές βόμβες.

    – Ένας από τους λόγους είναι ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως σε συμβατικούς στρατιωτικούς στόχους. Σημαντικό μέρος του πυρηνικού υλικού ενδέχεται να έχει μεταφερθεί σε βαθιά υπόγειες εγκαταστάσεις, στις οποίες τα αμερικανικά όπλα δυσκολεύονται να προκαλέσουν καταστροφικές ζημιές.

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Κατάσταση του πολέμου: Οι ΗΠΑ θα αναστείλουν το «Σχέδιο Ελευθερία», την προσπάθεια που αποσκοπεί στην καθοδήγηση εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η πολεμική επιχείρηση κατά του Ιράν έχει τελειώσει και ότι οι ΗΠΑ θα επικεντρωθούν αντ’ αυτού στο Σχέδιο Ελευθερία.
  • Ιρανός ΥΠΕΞ στην Κίνα: Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες «για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις» με τον Κινέζο ομόλογό του. Είναι η πρώτη φορά που οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο συμμάχων συναντώνται πρόσωπο με πρόσωπο από την έναρξη του πολέμου.
  • Οικονομικός αντίκτυπος: Η ζήτηση για πετρέλαιο μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει παρατηρηθεί εκτός της πανδημίας Covid, καθώς οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές μειώνουν την κατανάλωση. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν επίσης δει την πιο απότομη μείωση από την πανδημία Covid-19. Οι τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 50% από την έναρξη του πολέμου.

