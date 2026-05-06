LIVE – 68η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

– Παρά τους μήνες συγκρούσεων και τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν έχει υποστεί τόσο σοβαρό πλήγμα όσο αρχικά παρουσιαζόταν.
– Κρίσιμο ζήτημα παραμένει το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς η IAEA εκτιμά ότι περίπου 440 κιλά δεν έχουν εντοπιστεί πλήρως. Το συνολικό απόθεμα θα μπορούσε, εφόσον εμπλουτιστεί περαιτέρω, να επαρκεί για περίπου 10 πυρηνικές βόμβες.
– Ένας από τους λόγους είναι ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως σε συμβατικούς στρατιωτικούς στόχους. Σημαντικό μέρος του πυρηνικού υλικού ενδέχεται να έχει μεταφερθεί σε βαθιά υπόγειες εγκαταστάσεις, στις οποίες τα αμερικανικά όπλα δυσκολεύονται να προκαλέσουν καταστροφικές ζημιές.