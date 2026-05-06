Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο αεροπορικό πλήγμα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, με στόχο ταχύπλοο που, σύμφωνα με την αρμόδια αμερικανική διοίκηση, εμπλεκόταν σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών. Από την επιχείρηση σκοτώθηκαν τρία άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λιγότερο από 24 ώρες μετά από αντίστοιχη επιχείρηση στην Καραϊβική, κατά την οποία είχαν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Η διακλαδική διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που είναι αρμόδια για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, η SOUTHCOM, ανέφερε μέσω X ότι το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

Η ίδια διοίκηση δημοσιοποίησε και «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 28 δευτερολέπτων, το οποίο καταγράφει το πλήγμα και την καταστροφή του ταχύπλοου.

Ο συνολικός απολογισμός της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, ανέρχεται πλέον σε 190 νεκρούς.

