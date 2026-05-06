Χανταϊός: Τρεις επιβάτες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο – Λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το MV Hondius

Τρεις επιβάτες, που πιστεύεται ότι έχουν προσβληθεί από τον χανταϊό, μεταφέρθηκαν από το πλοίο, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς υγειονομικής κρίσης από το Σάββατο, όταν η υπηρεσία υγείας του ΟΗΕ ενημερώθηκε ότι τρεις επιβάτες είχαν πεθάνει και η πιθανολογούμενη αιτία ήταν ο ιός hantavirus – μια σπάνια ασθένεια που συνήθως μεταδίδεται από μολυσμένα τρωκτικά, συνήθως μέσω ούρων, περιττωμάτων και σάλιου.

Τα τρία άτομα που εκκενώθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από θανατηφόρο ξέσπασμα ιού hantavirus είναι από την Ολλανδία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, ανακοίνωσε την Τετάρτη το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Δύο από τα άτομα είναι άρρωστα και ένα πιθανώς είχε μολυνθεί από τον ιό, ανέφερε το υπουργείο. Θα μεταφερθούν σε εξειδικευμένα νοσοκομεία στην Ευρώπη, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

«Τρεις ασθενείς με ύποπτο κρούσμα ιού hantavirus μόλις εκκενώθηκαν από το πλοίο και βρίσκονται καθ’ οδόν για να λάβουν ιατρική περίθαλψη στην Ολλανδία», δήλωσε ο Tedros Adhanom Ghebreyesus στο X.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

Δύο ειδικοί σε ασθένειες κατευθύνονται σε κρουαζιερόπλοιο για τον hantavirus

Δύο γιατροί εξειδικευμένοι σε μολυσματικές ασθένειες κατευθύνονται από την Ολλανδία στο πλοίο MV Hondius, το οποίο έχει υποστεί θανατηφόρο ξέσπασμα του ιού hantavirus, δήλωσε η εταιρεία διαχείρησης.

«Δύο λοιμωξιολόγοι, οι οποίοι βρίσκονται καθ’ οδόν από την Ολλανδία, θα επιβιβαστούν στο MV Hondius και θα παραμείνουν στο πλοίο μετά την αναμενόμενη αναχώρησή του από το Πράσινο Ακρωτήριο», ανέφερε η Oceanwide Expeditions σε ανακοίνωσή της.