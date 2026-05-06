Άνδρος: Σε εξέλιξη επιχείρηση αντιρρύπανσης μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου «Corsage C» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ από τη διάσωση των ναυτικών

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Άνδρος, βύθιση φορτηγού πλοίου «Corsage C», λιμενικό, επιχείρηση διάσωσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου, μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου «Corsage C», σημαίας Βανουάτου, ενώ τα αίτια του ναυτικού ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Οι Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, υπό τον φόβο διαρροής καυσίμων από το βυθισμένο πλοίο.

Στο σημείο μετέβησαν ήδη δύο ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από το λιμάνι της Ραφήνας, ενώ ακόμη δύο περιπολικά σκάφη του Λ.Σ. μεταφέρουν εξοπλισμό αντιμετώπισης θαλάσσιας αντιρρύπανσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης πλωτού φράγματος γύρω από την περιοχή της βύθισης, καθώς και η τοποθέτηση απορροφητικών υλικών, προκειμένου να περιοριστεί κάθε ενδεχόμενο περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» που βυθίστηκε

φορτηγό πλοίο «Corsage C»,

Το χρονικό

Το φορτηγό πλοίο είχε αποπλεύσει από λιμάνι της Αλβανίας με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή στα βόρεια της Άνδρου, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται από τις λιμενικές Αρχές.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα το πλοίο να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, τα οποία διασώθηκαν με επιτυχία και είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για οκτώ Τούρκους υπηκόους και έναν υπήκοο Αζερμπαϊτζάν.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης των ναυτικών

Άνδρος, βύθιση φορτηγού πλοίου «Corsage C», λιμενικό, επιχείρηση διάσωσης Άνδρος, βύθιση φορτηγού πλοίου «Corsage C», λιμενικό, επιχείρηση διάσωσης Άνδρος, βύθιση φορτηγού πλοίου «Corsage C», λιμενικό, επιχείρηση διάσωσης Άνδρος, βύθιση φορτηγού πλοίου «Corsage C», λιμενικό, επιχείρηση διάσωσης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 συμπληρώματα διατροφής που είναι καλό να παίρνετε μετά τα 50 – Ποια να αποφεύγετε

Στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκου

ΑΑΔΕ: Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του Τελωνειακού Σταθμού Μαυροματίου για τη θερινή περίοδο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα για τον δείκτη

Ο Colin Angle και το στοίχημα των ρομπότ-συντρόφων – Το νέο εγχείρημα του δημιουργού της Roomba για να μειωθεί η μοναξιά τω...

Η κβαντική φάση που καταρρίπτει τους νόμους της συμμετρίας στους κρυστάλλους
περισσότερα
12:06 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Παύλος ντε Γκρες: «Δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν ότι έχω πολιτικά σχέδια» – Τι είπε για το ατύχημα του γιου του

Για το πρόσφατο ατύχημα του γιου του, Οδυσσέα, αλλά και για τα όσα ακούγονται περί ενασχόλησή ...
11:28 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Εξετάσεις: Οδηγός για το άγχος από την Επιστημονική Ομάδα του «Μαζί για το Παιδί»

Οι περίοδοι εξετάσεων αποτελούν για πολλούς μαθητές και τις οικογένειές τους μια απαιτητική φά...
11:01 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος σε ηλικία 89 ετών

Θλίψη στον κόσμο της δημοσιογραφίας καθώς πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Σταύρος Τσώχος. Ο Σταύρος...
10:35 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

«Βουτιά» στις γεννήσεις κάτω των 30 και ιστορικό υψηλό για τις μητέρες 40+ – Πώς μπορεί να ανακοπεί η δημογραφική κατάρρευση

Η δημογραφική εικόνα της Ελλάδας μετά το 1990 αναδεικνύει μια εντυπωσιακή αντίφαση: ενώ οι συν...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή