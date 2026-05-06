Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου – Διασώθηκαν 9 ναυτικοί

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Λιμενικό

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες, μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου.

Το φορτηγό πλοίο, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας, υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουσή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά εννέα μέλη πληρώματος, εκ των οποίων οκτώ ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι εννέα ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.

Δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι επτά εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ σπεύδουν ακόμη δύο πλωτά. Προς παροχή συνδρομής στο σημείο του ναυαγίου προσέγγισε το επιβατηγό πλοίο Σάμος, τρία παραπλέοντα πλοία αλλά και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή διάσωση του πληρώματος. Τα αίτια της προσάραξης και της βύθισης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

