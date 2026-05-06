Το Ιράν δηλώνει ότι επιθυμεί «δίκαιη και ολοκληρωμένη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Ιράν
Telegram/Handout μέσω REUTERS

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι, – η οποία είναι το πρώτο ταξίδι του Αραγτσί στην Κίνα από την έναρξη του πολέμου – επανέλαβε ότι το Ιράν θα «αποδεχτεί μόνο μια δίκαιη και συνολική συμφωνία με τις ΗΠΑ», ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Περιγράφοντας την Κίνα ως «στενό φίλο», ο Αραγτσί είπε ότι η Τεχεράνη εκτιμά τη στάση του Πεκίνου και η διμερής συνεργασία θα «είναι ακόμη ισχυρότερη υπό τις παρούσες συνθήκες».

Η Κίνα έχει επανειλημμένα παροτρύνει την Ουάσινγκτον και το Ιράν να διατηρήσουν την κατάπαυση του πυρός και να άρουν τους περιορισμούς στο Στενό του Ορμούζ.

 

