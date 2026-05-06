Ουάσινγκτον: Οδηγός αυτοκινήτου κυνηγάει παιδί πάνω σε πεζοδρόμιο – «Αυτή η γυναίκα είναι τρελή»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πηγή: New York Post
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε προάστιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ, όταν μια 56χρονη γυναίκα φέρεται να καταδίωξε με το αυτοκίνητό της ένα παιδί που οδηγούσε μικρή motocross μηχανή πάνω στο πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάτοικο της περιοχής και οδήγησε στη σύλληψη της Γουέντι Κλεμέντε, η οποία κατηγορείται για απόπειρα επίθεσης ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών.

Το βίντεο της καταδίωξης

Στο βίντεο φαίνεται ένα ασημί Ford Focus να στρίβει απότομα προς το μέρος του παιδιού, την ώρα που εκείνο κινείται με τη μηχανή του σε δρόμο της πόλης Τσένεϊ, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον.

Η οδηγός ακούγεται να κορνάρει επανειλημμένα, ενώ σε κάποια στιγμή το όχημα κατευθύνεται απευθείας προς το παιδί.

«Αυτή η γυναίκα είναι τρελή», ακούγεται να λέει ο άνθρωπος που τραβά το βίντεο.

Λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο κάνει όπισθεν και επιταχύνει ξανά προς το παιδί πάνω στο πεζοδρόμιο, αποφεύγοντας οριακά έναν πυροσβεστικό κρουνό και θάμνους.

«Προσπαθεί να τον χτυπήσει… Θεέ μου», ακούγεται να φωνάζει ο μάρτυρας.

Η σύλληψη της 56χρονης

Σύμφωνα με τις αρχές, οι αστυνομικοί είχαν αρχικά κληθεί περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά για αναφορά απόπειρας διάρρηξης.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που απουσίαζε, είχε δει μέσω κάμερας ασφαλείας μια γυναίκα να προσπαθεί να ανοίξει πόρτες.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν την Κλεμέντε μαζί με το Ford Focus.

Κατά τη σύλληψή της, φέρεται να προσπάθησε να κλωτσήσει έναν αστυνομικό.

«Έβγαλα βόλτα τα σκυλιά μου»

Η 56χρονη δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είχε «βγάλει βόλτα τα σκυλιά της» και ότι αναζητούσε «άλλα σκυλιά για κοινωνικοποίηση».

Αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό με το παιδί και τη μηχανή.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, αργότερα παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από τη σύλληψή της.

Οι αρχές εκτιμούν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια τόσο αλκοόλ όσο και ουσιών.

Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες

Η Κλεμέντε οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Σποκέιν και αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

  • απόπειρα επίθεσης πρώτου βαθμού
  • οδήγηση υπό την επήρεια (DUI)
  • παράνομη είσοδο σε ξένη ιδιοκτησία

Η πρώτη της εμφάνιση στο δικαστήριο έγινε στις 29 Απριλίου, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προσωπική εγγύηση.

