Τραγωδία στην Αίγινα: Πέθανε μωρό 1,5 έτους

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Αίγινα από την είδηση του θανάτου ενός μωρού μόλις 1,5 έτους, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του παιδιού εκτός νησιού λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 8 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε επείγουσα μεταφορά του βρέφους με το πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος. Στο λιμάνι του Πειραιά παρελήφθη από ασθενοφόρο του EKAB, που το μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας.