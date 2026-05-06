Τέξας: Πατέρας σκότωσε επίδοξο ληστή που προσπάθησε να κλέψει το αυτοκίνητό του ενώ μέσα βρίσκονταν τα παιδιά του

Ένας πατέρας στο Τέξας των ΗΠΑ, πυροβόλησε και σκότωσε άνδρα που επιχείρησε να κλέψει το αυτοκίνητό του ενώ μέσα βρίσκονταν η οικογένειά του, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην πόλη Γκάρλαντ, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από το Ντάλας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ένας οδηγός ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο οχήματα στον αυτοκινητόδρομο Highway 66 περίπου στις 15:30.

Ο άνδρας εγκατέλειψε το σημείο και κατευθύνθηκε σε κοντινό πρατήριο καυσίμων, όπου φέρεται να προσπάθησε να αρπάξει «πολλά οχήματα με τη βία».

Η απόπειρα αρπαγής του αυτοκινήτου

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το Fox 4 δείχνει τον ύποπτο να πλησιάζει ένα λευκό Chevrolet Impala σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου απέναντι από το πρατήριο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας πλησίασε αμέσως την πόρτα του οδηγού, αναγκάζοντας τον πατέρα να βγει από το όχημα.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν αρκετά παιδιά και δύο γυναίκες.

Ο ύποπτος προσπάθησε να τραβήξει τον οδηγό μακριά από το όχημα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πάλη, ενώ τα παιδιά και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας έτρεξαν για να απομακρυνθούν.

Τότε ο πατέρας έβγαλε όπλο και πυροβόλησε περισσότερες από δέκα φορές εναντίον του επίδοξου ληστή.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα το όνομά του και τον περιγράφουν μόνο ως ισπανόφωνο άνδρα.

«Εξετάζουμε την υπόθεση ως αυτοάμυνα»

Η αστυνομία ανέφερε ότι όλα τα μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, βγήκαν σώα από το περιστατικό.

Ο πατέρας παρέμεινε στο σημείο, συνεργάστηκε με τις αρχές και παρέδωσε το όπλο του στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τον υπαρχηγό της αστυνομίας του Γκάρλαντ, Πέδρο Μπαρινό, δεν αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες εις βάρος του.

«Ο οδηγός αμυνόταν και πάλευε με τον ύποπτο. Το όχημα ήταν γεμάτο παιδιά και δύο ακόμη γυναίκες», δήλωσε.

«Αντιμετωπίζουμε την υπόθεση ως περίπτωση αυτοάμυνας. Παράλληλα ερευνούμε γιατί ο ύποπτος ενήργησε με αυτόν τον τρόπο».

«Δεν ήταν σε φυσιολογική κατάσταση»

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με αρκετούς κατοίκους να εκφράζουν στήριξη στον πατέρα.

«Έχω τρία παιδιά. Θα έκανα τα πάντα για να τα προστατεύσω», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στο NBCDFW.

Η υπεύθυνη τοπικού καταστήματος, Τατιάνα Σταρκς, που είδε το περιστατικό από κοντά, υποστήριξε ότι ο ύποπτος «δεν ήταν στα καλά του».

«Μπορούσες ξεκάθαρα να καταλάβεις ότι δεν ήταν σε φυσιολογική κατάσταση», ανέφερε.

«Είμαι απλώς ευγνώμων που ο άνθρωπος μπόρεσε να προστατεύσει τον εαυτό του και την οικογένειά του».