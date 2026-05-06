Χανταϊός: Γάλλος ταυτοποιήθηκε ως κρούσμα – Είχε έρθει σε επαφή με ασθενή από το κρουαζιερόπλοιο κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Γιοχάνεσμπουργκ

Ένας Γάλλος έχει ταυτοποιηθεί ως κρούσμα χανταϊού και είναι μεταξύ των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με ασθενή που είχε μολυνθεί.

Ο Γάλλος υπήκοος εντοπίστηκε ως κρούσμα επαφής επιβάτη που είχε μολυνθεί με hantavirus, μια επιδημική λοίμωξη που πλήττει αυτήν τη στιγμή το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, δήλωσε το Υπουργείο Υγείας στο BFMTV.

Πιστεύεται ότι το κρούσμα επαφής στη Γαλλία ταξίδεψε με την ίδια πτήση με έναν από τους δύο ασθενείς που μεταφέρθηκαν στο Γιοχάνεσμπουργκ για νοσηλεία στα τέλη Απριλίου. Σε αυτό το στάδιο, η κύρια υπόθεση παραμένει η έκθεση στο περιβάλλον.

Η ιχνηλάτηση επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων χανταϊού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τόσο στο πλοίο όσο και στη Νότια Αφρική.

Ο ΠΟΥ αναζητά «κρούσματα επαφής»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ξεκίνησε προσπάθειες για την αναζήτηση «κρουσμάτων επαφής» και τον εντοπισμό των επιβατών της πτήσης στην οποία ένας Ολλανδός επιβάτης κρουαζιέρας που είχε μολυνθεί μεταφέρθηκε από το νησί της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική, προτού πεθάνει στο νοσοκομείο.

Η έρευνα συνεχίζεται

Πριν από λίγες ημέρες, σημειώθηκε έξαρση του ιού hantavirus στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου ενός ζευγαριού Ολλανδών ηλικίας εβδομήντα ετών και ενός Γερμανού επιβάτη.

Η νεκρή Ολλανδέζα, μαζί με έναν Βρετανό επιβάτη -που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας- είχαν μεταφερθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 26 και 27 Απριλίου αντίστοιχα.

Έκτοτε, η κατάσταση συνεχίζει να παρακολουθείται στενά από τις γαλλικές και διεθνείς υγειονομικές αρχές.

Στις 4 Μαΐου, ελήφθησαν δείγματα στο πλοίο από άτομα που εμφάνιζαν συμπτώματα από ειδικούς του Ινστιτούτου Παστέρ στο Ντακάρ. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα της Σενεγάλης για περαιτέρω ιολογική ανάλυση και αλληλούχιση του ιού.

Εν αναμονή αυτών των αποτελεσμάτων, έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα επί του πλοίου, όπως η απομόνωση συμπτωματικών ατόμων και ο περιορισμός της επαφής μεταξύ των επιβατών.

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας ανέφερε ότι είχε κινητοποιήσει τη Δημόσια Υγεία της Γαλλίας, τον Συντονισμό Επιδημικών και Βιολογικών Κινδύνων (COREB) και το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τους Hantaviruses για να θέσουν σε εφαρμογή τους απαραίτητους μηχανισμούς παρακολούθησης και φροντίδας.

Το Επιχειρησιακό Κέντρο Ρύθμισης και Αντιμετώπισης Υγειονομικών και Κοινωνικών Εκτάκτων Αναγκών (CORRUSS) και το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων εργάζονται επίσης για την προετοιμασία των συνθηκών για την επιστροφή των Γάλλων υπηκόων που εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλοίο, όταν το επιτρέψει η υγειονομική κατάσταση.