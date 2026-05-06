Βενετία: Απεργία στη Μπιενάλε κατά της συμμετοχής Ισραήλ και Ρωσίας – Αναφέρουν επισφαλείς εργασιακές συνθήκες

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν πολιτιστικοί εργαζόμενοι και συμμετέχοντες στη Μπιενάλε της Βενετίας στις 8 Μαΐου, διαμαρτυρόμενοι για τη συμμετοχή του Ισραήλ και της Ρωσίας στη φετινή διοργάνωση.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κατά την εβδομάδα εγκαινίων της 61ης Μπιενάλε Βενετίας, η οποία θα διαρκέσει έως τις 22 Νοεμβρίου, και οργανώνεται από την ομάδα Art Not Genocide Alliance (ANGA).

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη Viale Garibaldi της Βενετίας, κοντά στον χώρο του Arsenale, στις 16:30 το απόγευμα της Παρασκευής.

«Συλλογική άρνηση στην κανονικοποίηση της γενοκτονίας»

Σε ανακοίνωσή της, η ANGA αναφέρει ότι η απεργία υποστηρίζεται επίσης από τις ιταλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις Associazione Difesa Lavoratori (ADL Cobas), Unione Sindacale di Base και Confederazione Unitaria di Base.

«Η απεργία αποτελεί μια συλλογική άρνηση της κανονικοποίησης της γενοκτονίας στον πολιτισμό, αλλά και των επισφαλών εργασιακών συνθηκών πάνω στις οποίες βασίζεται η Μπιενάλε», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η οργάνωση καλεί καλλιτέχνες, επιμελητές και εργαζόμενους που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση να κλείσουν τα περίπτερα και τους εκθεσιακούς χώρους τους.

Τον προηγούμενο μήνα, η ANGA απέστειλε επιστολή στη διοίκηση της Μπιενάλε, η οποία υπογράφηκε από περισσότερους από 230 καλλιτέχνες, επιμελητές και εργαζόμενους στον χώρο της τέχνης που συμμετέχουν στη φετινή έκθεση. Στην επιστολή ζητούσαν την ακύρωση του ισραηλινού περιπτέρου.

Η συμμετοχή του Ισραήλ και οι αντιδράσεις

Μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.200 Ισραηλινοί και πάνω από 250 άνθρωποι κρατήθηκαν όμηροι, περισσότεροι από 72.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το Ισραήλ εκπροσωπείται φέτος από τον γλύπτη ρουμανικής καταγωγής Μπελού-Σιμόν Φαϊνάρου, ο οποίος ζει στη Χάιφα.

Καθώς το μόνιμο περίπτερο του Ισραήλ στους Giardini παραμένει κλειστό λόγω ανακαίνισης, η χώρα θα εκθέσει έργα στον χώρο του Arsenale.

Ο Φαϊνάρου δήλωσε στην εφημερίδα The Art Newspaper ότι ως καλλιτέχνης αντιτίθεται στα πολιτιστικά μποϊκοτάζ.

«Πιστεύω στη σημασία του διαλόγου και της ανταλλαγής ιδεών, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους», ανέφερε.

Παραιτήθηκε η επιτροπή βραβείων

Η απεργιακή κινητοποίηση έρχεται σε μια ήδη τεταμένη περίοδο για τη φετινή Μπιενάλε.

Την προηγούμενη εβδομάδα παραιτήθηκαν και τα πέντε μέλη της επιτροπής βραβείων της διοργάνωσης, εν μέσω διαφωνιών για τη συμμετοχή του Ισραήλ και της Ρωσίας.

Η επιτροπή είχε ανακοινώσει ότι θα απέκλειε καλλιτέχνες από χώρες των οποίων οι ηγέτες αντιμετωπίζουν διεθνή εντάλματα σύλληψης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μια θέση που θεωρήθηκε ότι στόχευε τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Η ANGA υποστήριξε επίσης ότι «η αντιπαράθεση γύρω από τη ρωσική παρουσία στη φετινή Μπιενάλε καθιστά αδύνατο να αγνοηθούν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της διοργάνωσης».

Το ρωσικό περίπτερο αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό για τρεις ημέρες κατά την εβδομάδα προεπισκόπησης της έκθεσης, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, ακόμη και απειλές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για απόσυρση χρηματοδότησης από τη διοργάνωση.