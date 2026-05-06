Βενετία: Απεργία στη Μπιενάλε κατά της συμμετοχής Ισραήλ και Ρωσίας – Αναφέρουν επισφαλείς εργασιακές συνθήκες

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: The Art Newspaper
Φωτογραφία: The Art Newspaper

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν πολιτιστικοί εργαζόμενοι και συμμετέχοντες στη Μπιενάλε της Βενετίας στις 8 Μαΐου, διαμαρτυρόμενοι για τη συμμετοχή του Ισραήλ και της Ρωσίας στη φετινή διοργάνωση.

Βενετία: Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή της Μπιενάλε έπειτα από σάλο για «αποκλεισμό» καλλιτεχνών

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κατά την εβδομάδα εγκαινίων της 61ης Μπιενάλε Βενετίας, η οποία θα διαρκέσει έως τις 22 Νοεμβρίου, και οργανώνεται από την ομάδα Art Not Genocide Alliance (ANGA).

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη Viale Garibaldi της Βενετίας, κοντά στον χώρο του Arsenale, στις 16:30 το απόγευμα της Παρασκευής.

«Συλλογική άρνηση στην κανονικοποίηση της γενοκτονίας»

Σε ανακοίνωσή της, η ANGA αναφέρει ότι η απεργία υποστηρίζεται επίσης από τις ιταλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις Associazione Difesa Lavoratori (ADL Cobas), Unione Sindacale di Base και Confederazione Unitaria di Base.

«Η απεργία αποτελεί μια συλλογική άρνηση της κανονικοποίησης της γενοκτονίας στον πολιτισμό, αλλά και των επισφαλών εργασιακών συνθηκών πάνω στις οποίες βασίζεται η Μπιενάλε», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η οργάνωση καλεί καλλιτέχνες, επιμελητές και εργαζόμενους που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση να κλείσουν τα περίπτερα και τους εκθεσιακούς χώρους τους.

Τον προηγούμενο μήνα, η ANGA απέστειλε επιστολή στη διοίκηση της Μπιενάλε, η οποία υπογράφηκε από περισσότερους από 230 καλλιτέχνες, επιμελητές και εργαζόμενους στον χώρο της τέχνης που συμμετέχουν στη φετινή έκθεση. Στην επιστολή ζητούσαν την ακύρωση του ισραηλινού περιπτέρου.

Η συμμετοχή του Ισραήλ και οι αντιδράσεις

Μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.200 Ισραηλινοί και πάνω από 250 άνθρωποι κρατήθηκαν όμηροι, περισσότεροι από 72.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το Ισραήλ εκπροσωπείται φέτος από τον γλύπτη ρουμανικής καταγωγής Μπελού-Σιμόν Φαϊνάρου, ο οποίος ζει στη Χάιφα.

Καθώς το μόνιμο περίπτερο του Ισραήλ στους Giardini παραμένει κλειστό λόγω ανακαίνισης, η χώρα θα εκθέσει έργα στον χώρο του Arsenale.

Ο Φαϊνάρου δήλωσε στην εφημερίδα The Art Newspaper ότι ως καλλιτέχνης αντιτίθεται στα πολιτιστικά μποϊκοτάζ.

«Πιστεύω στη σημασία του διαλόγου και της ανταλλαγής ιδεών, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους», ανέφερε.

Παραιτήθηκε η επιτροπή βραβείων

Η απεργιακή κινητοποίηση έρχεται σε μια ήδη τεταμένη περίοδο για τη φετινή Μπιενάλε.

Την προηγούμενη εβδομάδα παραιτήθηκαν και τα πέντε μέλη της επιτροπής βραβείων της διοργάνωσης, εν μέσω διαφωνιών για τη συμμετοχή του Ισραήλ και της Ρωσίας.

Η επιτροπή είχε ανακοινώσει ότι θα απέκλειε καλλιτέχνες από χώρες των οποίων οι ηγέτες αντιμετωπίζουν διεθνή εντάλματα σύλληψης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μια θέση που θεωρήθηκε ότι στόχευε τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Η ANGA υποστήριξε επίσης ότι «η αντιπαράθεση γύρω από τη ρωσική παρουσία στη φετινή Μπιενάλε καθιστά αδύνατο να αγνοηθούν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της διοργάνωσης».

Το ρωσικό περίπτερο αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό για τρεις ημέρες κατά την εβδομάδα προεπισκόπησης της έκθεσης, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, ακόμη και απειλές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για απόσυρση χρηματοδότησης από τη διοργάνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Η ανάρτηση του λοιμωξιολόγου Γιώργου Παπά για τον φόβο νέας πανδημίας

Ψηφιακό ευρώ: Τι διευκρίνισε ο Πιερρακάκης

Πετρέλαιο: Κάτω από τα επίπεδα των 103 δολαρίων το βαρέλι μετά το δημοσίευμα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία

Instagram: Λογαριασμός Δημιουργού ή Επιχείρησης; – Τι να επιλέξετε

Γιατί οι γαλαξίες ήταν τόσο ενεργοί στο πρώιμο σύμπαν; Οι επιστήμονες ίσως είναι κοντά στην απάντηση
περισσότερα
16:35 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Διπλωματικό θρίλερ για τη συνάντηση Αούν – Νετανιάχου: Πιέσεις από τις ΗΠΑ και μεσολάβηση Γαλλίας-Αιγύπτου

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο με στόχο την εκτόνωση των πιέσεων που δ...
16:21 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Τεχεράνη: «Εξετάζουμε την πρόταση των ΗΠΑ» – Μέσω Πακιστάν θα δοθεί η απάντηση του Ιράν

Το Ιράν εξετάζει επίσημα την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ κ...
15:46 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Τραμπ στη New York Post: «Πολύ νωρίς» για απευθείας συνομιλίες με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στην εφημερίδα New York Post ότι είναι...
14:56 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί

Με μια ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόν...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή