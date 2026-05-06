Χανταϊός: Σε εκδρομή στην Αργεντινή για παρατήρηση πουλιών μολύνθηκε το ζευγάρι των Ολλανδών – Αποκάλυψη του Associated Press

Οι ερευνητές της Αργεντινής που εξετάζουν την προέλευση της έξαρσης του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που απέπλευσε από τις νότιες περιοχές της χώρας, εστιάζουν πλέον σε μια συγκεκριμένη θεωρία για την πηγή της μόλυνσης.

Σύμφωνα με δύο Αργεντινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Associated Press (AP), η κύρια υπόθεση της κυβέρνησης είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών προσβλήθηκε από τον ιό κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής για παρατήρηση πουλιών στην πόλη Ουσουάια, πριν από την επιβίβασή τους στο πλοίο.

Η έκθεση σε τρωκτικά

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το ζευγάρι επισκέφθηκε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της περιήγησής του, όπου ενδέχεται να εκτέθηκε σε τρωκτικά που έφεραν τη λοίμωξη.

Οι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το στοιχείο αυτό προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς, όπως είχαν δηλώσει προηγουμένως οι αρχές «Η Ουσουάια και η γύρω επαρχία της Γης του Πυρός δεν είχαν καταγράψει ποτέ στο παρελθόν κρούσμα του χανταϊού».

Ελλιμενισμός του «MV Hondius» στην Τενερίφη

Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαχείριση της επιδημίας χανταϊού που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», καθώς η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας και η περιφερειακή διοίκηση των Καναρίων Νήσων βρίσκονται σε πλήρη διαφωνία για τον ελλιμενισμό του πλοίου στην Τενερίφη.

Η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, ανακοίνωσε σήμερα ότι το πλοίο θα δέσει στο λιμάνι της Γραναδίγια «εντός τριών ημερών», ερχόμενο από το Πράσινο Ακρωτήριο, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης.

Το σχέδιο εκκένωσης και επαναπατρισμού

Σύμφωνα με την υπουργό, έχει ήδη καταρτιστεί πλάνο για την απομάκρυνση των επιβατών που παραμένουν στο πλοίο και είναι ασυμπτωματικοί.

Όπως διευκρίνισε: «Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η υγεία τους δεν τους το επιτρέπει. Όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατριστούν».

Η Γκαρθία τόνισε ότι οι ξένοι υπήκοοι δεν θα τεθούν σε καραντίνα επί ισπανικού εδάφους, καθώς αυτή είναι μια απόφαση που εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους.

Όσον αφορά τους 14 Ισπανούς επιβάτες, ανακοινώθηκε ότι θα μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια στη Μαδρίτη.

Η υπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστική για την ασφάλεια των κατοίκων, σημειώνοντας πως η εκκένωση «θα αποφύγει την επαφή» με τους πολίτες των Καναρίων Νήσων, επιμένοντας πως «δεν υπάρχει κίνδυνος» για τα νησιά.

Πρόσθεσε δε, «Ενεργοποιούμε όλα τα πρωτόκολλα σε συντονισμό με την Ευρώπη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας».

Η κατάσταση των ασθενών

Η Ισπανίδα υπουργός επιβεβαίωσε επίσης ότι ο 56χρονος Βρετανός που απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το πλοίο ήταν ο γιατρός του κρουαζιερόπλοιου.

Ενώ αρχικά η κατάστασή του ήταν «κρίσιμη», πλέον θεωρείται «σταθερή».

Αντίθετα με τα αρχικά σχέδια μεταφοράς του στα Κανάρια Νησιά, ο γιατρός, καθώς και άλλοι δύο ασθενείς που απομακρύνθηκαν, μεταφέρονται αεροπορικώς στην Ολλανδία.

Κάθετα αντίθετος ο Πρόεδρος των Κανάριων Νήσων

Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, Φερνάντο Κλαβίχο, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση της Μαδρίτης, διερωτώμενος γιατί η επιχείρηση δεν έγινε απευθείας από το Πράσινο Ακρωτήριο.

«Εάν οι επιβάτες είναι ασφαλείς και υγιείς, δεν έχει νόημα να πρέπει να έρθουν στα Κανάρια Νησιά για να επαναπατριστούν, θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό από το διεθνές αεροδρόμιο του Πράσινου Ακρωτηρίου», δήλωσε ο Κλαβίχο.

«Αν σκεφτόμαστε το γενικό συμφέρον των επιβατών, αυτό που έχει νόημα είναι να ξεκινήσουμε να το κάνουμε αυτό τώρα».

Ο Κλαβίχο υποστήριξε ότι η περιοχή του δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για πρωτόκολλα διαχείρισης των επιβατών που θα αποβιβαστούν.

«Όχι, δεν υπάρχει πρωτόκολλο σχετικά με αυτό, αυτό είναι εξαιρετικά έκτακτο. Δεν έχουμε νέα πληροφόρηση και το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρξε ένα αίτημα να αγκυροβολήσει σκάφους στο λιμάνι της Τενερίφης στις 9 Μαΐου», επεσήμανε.

Η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας επιμένει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αξιωματούχους των νησιών «σε όλα τα επίπεδα» για την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός αποτελεί μια ομάδα ιών που μεταδίδονται από τρωκτικά και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στους ανθρώπους.

Τρόποι μετάδοσης

Οι χανταϊοί μεταδίδονται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της επαφής με τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους, ακόμη και όταν τα μόρια αυτών αιωρούνται στον αέρα.

Λιγότερο συχνοί τρόποι μετάδοσης περιλαμβάνουν δαγκώματα, γρατζουνιές ή την κατανάλωση μολυσμένης τροφής και την επαφή με μολυσμένες επιφάνειες.

Ο ιός μπορεί να οδηγήσει σε δύο κύριες παθήσεις:

Το πνευμονικό σύνδρομο από χανταϊό ( HPS ), που προσβάλλει τους πνεύμονες

), που προσβάλλει τους πνεύμονες Τον αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο (HFRS), που επηρεάζει τους νεφρούς

Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εκδηλωθούν αναπνευστική δυσχέρεια, χαμηλή αρτηριακή πίεση, νεφρική ανεπάρκεια ή απειλητικά για τη ζωή πνευμονικά προβλήματα.

Συμπτώματα

Τα πρώιμα συμπτώματα μοιάζουν συχνά με εκείνα της γρίπης:

Πυρετός και ρίγη

Κόπωση και μυϊκοί πόνοι

Πονοκέφαλος

Ναυτία ή εμετός

Θεραπεία και πρόληψη

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή φάρμακο για τον ιό, επομένως η ιατρική φροντίδα είναι κυρίως υποστηρικτική και η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική.

Η πρόληψη επικεντρώνεται στον έλεγχο των πληθυσμών τρωκτικών, στον ασφαλή καθαρισμό των περιττωμάτων και στην αποφυγή επαφής με άγρια τρωκτικά και τις περιοχές όπου φωλιάζουν.

Οι εκτιμήσεις για τη συχνότητα εμφάνισης της νόσου ποικίλλουν ανάλογα με τα δεδομένα που προσμετρώνται, ωστόσο ένας ευρέως αποδεκτός παγκόσμιος αριθμός κάνει λόγο για περίπου 150.000 έως 200.000 περιστατικά αιμορραγικού πυρετού με νεφρικό σύνδρομο ετησίως, τα οποία σχετίζονται με τον χανταϊό.

Σημειώνεται ότι η πλειονότητα αυτών των κρουσμάτων καταγράφεται στην Κίνα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2025, η Μπέτσι Αρακάουα, σύζυγος του Τζιν Χάκμαν, πέθανε από αναπνευστική νόσο που συνδέθηκε με χανταϊό.

Με πληροφορίες από: Associated Press, ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC