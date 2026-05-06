Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου οδηγού από τον Κολωνό έως τον Ρέντη – Το όχημά του συγκρούστηκε με περιπολικό

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 49χρονο οδηγό αυτοκινήτου τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή του Ρέντη και ενώ είχε προηγηθεί επεισοδιακή καταδίωξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις περίπου 5 το πρωί, ομάδα ΟΠΚΕ, που βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την οδό Χρηματιστηρίου στον Κολωνό, έκρινε ύποπτο ένα όχημα και κάλεσαν τον οδηγό του να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος όμως δεν υπάκουσε τις εντολές των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Ο 49χρονος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό.

Από τη σύγκρουση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Ο 49χρονος συνέχισε την πορεία και στη συμβολή των οδών Λεγάκη και Μυστρά στην περιοχή του Ρέντη έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.

