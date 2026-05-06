Οι οπαδοί της Ρεάλ μαζεύουν υπογραφές για να διώξουν τον Εμπαπέ μετά το ταξίδι του στη Σαρδηνία με την ηθοποιό Έστερ Εσπόζιτο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

mpappe
Ο Γάλλος διεθνής σε στιγμές χαλάρωσης στο Κάλιαρι της Ιταλίας με την ηθοποιό Έστερ Εσπόζιτο.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, μετά τις αντιδράσεις για το πρόσφατο ταξίδι με το καινούριο του «αίσθημα», την ηθοποιό Έστερ Εσπόζιτο στη Σαρδηνία, υπερασπίζεται την αφοσίωσή του στη Ρεάλ Μαδρίτης ενώ οι οπαδοί του ισπανικού συλλόγου την αμφισβητούν έντονα, μαζεύοντας υπογραφές για να τον διώξουν.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δήλωσε ότι είναι πλήρως αφοσιωμένος στο στόχο της ανάρρωσής του από έναν τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους, μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε για το ταξίδι του στη Σαρδηνία το περασμένο Σαββατοκύριακο και τις στιγμές χαλάρωσης μαζί με την ηθοποιό Έστερ Εσπόζιτο, με την οποία φημολογείται ότι βρίσκεται σε σχέση τους τελευταίους μήνες.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης και οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης με αφορμή τις στιγμές χαλάρωσης του Γάλλου σταρ που είδαν το φως της δημοσιότητας αμφισβήτησαν την προσήλωση του Εμπαπέ στην ομάδα του πριν από το κυριακάτικο Clásico με την Μπαρτσελόνα.

«Μέρος της κριτικής βασίζεται σε μια υπερβολική ερμηνεία στοιχείων που σχετίζονται με μια περίοδο αποθεραπείας, η οποία επιβλέπεται αυστηρά από τον σύλλογο, χωρίς να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της δέσμευσης του Κιλιάν και τη δουλειά που καταβάλλει καθημερινά για την ομάδα», ανβέφεραν οι εκπρόσωποι του Εμπαπέ σε μια ανακοίνωση που εξέδωσαν την Τρίτη, αρνούμενοι οποιαδήποτε παρασπονδία του πελάτη τους απο το αυστηρό πρόγραμμα αποθεραπείας.

Οι αντιδράσεις των οπαδών και η συλλογή υπογραφών

Ορισμένοι οπαδοί της Μαδρίτης πιστεύουν ότι ο Εμπαπέ «φυλάει δυνάμεις» για τη συμμετοχή του με την Εθνική Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μια διαδικτυακή αίτηση (petition) κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, προτρέποντας τους «Madridistas» να ζητήσουν την πώληση του παίκτη. «Αν πιστεύετε ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη, μην μένετε σιωπηλοί: υπογράψτε αυτή την αίτηση και υπερασπιστείτε αυτό που θεωρείτε καλύτερο για το μέλλον του συλλόγου», αναφέρει το κείμενο.

Ο προπονητής της Ρεάλ, Άλβαρο Αρμπελόα, δήλωσε ότι «κάθε παίκτης κάνει ό,τι θεωρεί κατάλληλο στον ελεύθερο χρόνο του» και ότι δεν είναι δική του δουλειά να ασχολείται με αυτά. Ωστόσο, αρκετά από τα σχόλιά του εκλήφθηκαν ως έμμεση κριτική προς τον Εμπαπέ, ο οποίος με 41 γκολ σε 41 αγώνες είναι ο πρώτος σκόρερ της Μαδρίτης φέτος.

Η Ρεάλ έχει πλέον λίγα πράγματα να διεκδικήσει, έχοντας αποκλειστεί από το Champions League και το Copa del Rey, ενώ είναι ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης και στη La Liga. Βρίσκεται 11 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος, πράγμα που σημαίνει ότι ο καταλανικός σύλλογος θα εξασφαλίσει τον τίτλο αν δεν ηττηθεί την Κυριακή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Athletic, ο Εμπαπέ φέρεται επίσης να ενεπλάκη σε μια διαμάχη με μέλος του προπονητικού επιτελείου της ομάδας πριν από τον αγώνα με τη Ρεάλ Μπέτις τον περασμένο μήνα.

Πηγή: Guardian

