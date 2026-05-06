Ολυμπιακός: Το «ερυθρόλευκο» πρόγραμμα στο Final Four της Euroleague – Η ημέρα και η ώρα του ημιτελικού της Αθήνας

Το Final Four της Euroleague επιστρέφει στην Αθήνα ύστερα από 19 χρόνια και ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη συμμετοχή του στην κορυφαία τετράδα της διοργάνωσης.

Το Telekom Center θα ανοίξει τις πύλες του την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 για τους ημιτελικούς και την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 για τον τελικό της Euroleague. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Final Four που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, μετά το 3-0 επί της Μονακό.

Η ομάδα του Πειραιά έκλεισε θέση στην τετράδα και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της. Ο αντίπαλος θα προκύψει από το ζευγάρι Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις, με την τουρκική ομάδα να προηγείται με 2-0 στη σειρά.

Το Game 3 θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στις 20:00, στο Κάουνας. Η ομάδα που θα προκριθεί από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της Αθήνας.

Ο πρώτος ημιτελικός έχει οριστεί για τις 18:00, ενώ ο δεύτερος θα διεξαχθεί στις 21:00. Ο τελικός της φετινής διοργάνωσης θα γίνει στις 21:00 της 24ης Μαΐου, ενώ η Euroleague έχει καταργήσει τον μικρό τελικό.

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

18:00: 1ος ημιτελικός, Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε/Ζάλγκιρις

21:00: 2ος ημιτελικός, Βαλένθια/Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης/Χάποελ Τελ Αβίβ

Κυριακή 24 Μαΐου 2026