Άρσεναλ – Ατλέτικο 1-0: Έκλεισαν θέση στον τελικό του Champions League οι Λονδρέζοι

Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Άρσεναλ

Η Άρσεναλ προκρίθηκε στον τελικό του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 20 χρόνια. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα νίκησε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στην έδρα της και, με συνολικό σκορ 2-1, έκλεισε θέση στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν ή την Μπάγερν Μονάχου.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δημιούργησε την πρώτη αξιόλογη φάση του αγώνα. Ο Άλβαρες έστειλε την μπάλα άουτ μέσα από την περιοχή στο 8ο λεπτό, ενώ στο 11’ ο Ράις πρόλαβε τον Σιμεόνε μετά το γύρισμα του Γκριεζμάν. Η Άρσεναλ απείλησε για πρώτη φορά στο 19’, όταν το μακρινό σουτ του Γκάμπριελ πέρασε εκτός εστίας.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε στη συνέχεια, καθώς οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες. Το πρώτο ημίχρονο έδειχνε ότι θα ολοκληρωθεί χωρίς γκολ και χωρίς τελική προσπάθεια στην εστία, όμως ο Σάκα άλλαξε τις ισορροπίες στο 45’. Ο Τροσάρ σούταρε από τα αριστερά, ο Όμπλακ απέκρουσε και ο Άγγλος πήρε το ριμπάουντ από κοντά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Άρσεναλ.

Η Ατλέτικο άγγιξε την ισοφάριση στο 51’. Ο Σιμεόνε εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα της Άρσεναλ, πέρασε τον Ράγια, αλλά ο Γκάμπριελ παρενέβη πριν από την τελική προσπάθεια. Στο 56’, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά, όμως ο Ράγια απέκρουσε το σουτ του Γκριεζμάν.

Ο Όντεγκααρντ αναζήτησε το γκολ αμέσως μετά την είσοδό του στον αγώνα, αλλά το σουτ που επιχείρησε στο 60’ πέρασε ψηλά άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Γιόκερες αστόχησε από πλεονεκτική θέση, έπειτα από μπαλιά του Ινκάπιε. Στο 81’, ο Ράγια μπλόκαρε εύκολα το αδύναμο σουτ του Γιορέντε.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και η Άρσεναλ πήρε την πρόκριση στον τελικό του Champions League, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν ή την Μπάγερν Μονάχου.

ΑΡΣΕΝΑΛ (ΑΡΤΕΤΑ): Ράγια – Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (58’ Ινκάπιε) – Ράις, Λιούις-Σκέλι (74’ Θουμπιμέντι) – Σάκα (58’ Μαντουέκε), Έζε (58’ Όντεγκααρντ), Τροσάρ (83’ Μαρτινέλι) – Γιόκερες.
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΙΜΕΝΟΝΕ): Όμπλακ – Πουμπίλ, Λε Νορμάν (57’ Σόρλοθ), Χάντσκο, Ρουτζέρι – Σιμεόνε (57’ Καρντόσο), Γιορέντε, Κόκε, Λούκμαν (57’ Μολίνα) – Γκριεζμάν (66’ Μπαένα), Άλβαρες (67’ Αλμάδα).

