Ο ύπνος ως «δείκτης» για την υγεία του εγκεφάλου – Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με ειδικό

Σταματίνα Στίνη

Ο ύπνος δεν επηρεάζει μόνο το πόσο ξεκούραστοι νιώθουμε την επόμενη ημέρα, αλλά φαίνεται πως μπορεί να λειτουργήσει και ως «προγνωστικός δείκτης» για τη μελλοντική υγεία του εγκεφάλου. Σύμφωνα με νευρολόγο, ορισμένοι παράγοντες, που έχουν να κάνουν με την ποιότητα και την διάρκεια του ύπνου, ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ, τις επόμενες δεκαετίες.

Ο ποιοτικός ύπνος αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για καλή υγεία. Σύμφωνα με τον Dr. Sudhir Kumar, MD, DM, νευρολόγο στα νοσοκομεία Apollo του Hyderabad, η ποιότητα του ύπνου λειτουργεί ως δείκτης για την πιθανή κατάσταση της υγείας του εγκεφάλου μετά από μία ή δύο δεκαετίες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X στις 25 Απριλίου, ο Dr. Kumar δήλωσε: «Η ποιότητα του ύπνου σας σήμερα προβλέπει την υγεία του εγκεφάλου σας 10–20 χρόνια μετά. Δεν έχει σημασία μόνο η διάρκεια, αλλά η συνέπεια και το βάθος του ύπνου όσον αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ».

Στη συνέχεια, παρέθεσε έξι δείκτες ύπνου που έχουν συνδεθεί άμεσα με τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ στην τρίτη ηλικία.

6 παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο Αλτσχάιμερ

Ο νευρολόγος Dr. Kumar εξηγεί πώς ο ύπνος επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου μας προσδιορίζοντας τους παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ:

  • Διάρκεια του ύπνου
  • Κατακερματισμός του ύπνου
  • Συνέπεια στο ωράριο ύπνου
  • Αφυπνίσεις και ποιότητα ύπνου
  • Ύπνος την ημέρα μετά από νυχτερινή βάρδια
  • Μεσημεριανός ύπνος

Διάρκεια του ύπνου

Ο κίνδυνος παρουσιάζει μια καμπύλη σχήματος “U”. Τόσο ο λίγος ύπνος (κάτω από 6 ώρες) όσο και ο υπερβολικός (πάνω από 9 ώρες) ύπνος συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο Αλτσχάιμερ.

«Ο υπερβολικός ύπνος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο άνοιας κατά 60-70%, καθώς συχνά αντανακλά πρώιμες εγκεφαλικές αλλαγές», αναφέρει ο Dr. Kumar. Ο ιδανικός στόχος είναι οι 7 με 8 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.

Κατακερματισμός του ύπνου

Όταν ξυπνάτε συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο κίνδυνος εμφάνισης Αλτσχάιμερ είναι 1,5 φορά μεγαλύτερος. Ο κατακερματισμένος ύπνος προηγείται της συσσώρευσης του αμυλοειδούς-β (amyloid-β) στον εγκέφαλο.

Αυτά τα πεπτίδια σχηματίζουν πλάκες στον εγκέφαλο που είναι χαρακτηριστικές της νόσου. Ο βαθύς και συνεχόμενος ύπνος είναι απαραίτητος, καθώς τότε το γλυμφατικό σύστημα καθαρίζει το αμυλοειδές από τον εγκέφαλο.

Συνέπεια στο ωράριο ύπνου

Το να κοιμόμαστε την ίδια ώρα κάθε βράδυ, σύμφωνα με τον κιρκάδιο ρυθμό (βιολογικό ρολόι) είναι κρίσιμο.

  • Το ακανόνιστο ωράριο ύπνου συνδέεται με μελλοντική επιβάρυνση του εγκεφάλου.
  • Η συνέπεια στην ώρα κατάκλισης και αφύπνισης είναι εξίσου σημαντική με τη συνολική διάρκεια του ύπνου.

Αφυπνίσεις και ποιότητα ύπνου

Οι συχνές αφυπνίσεις μετά την πρώτη κατάκλιση συνδέονται με χειρότερη γνωστική λειτουργία. Η μείωση του βαθέος ύπνου (slow-wave sleep) συνδέεται άμεσα με τον κίνδυνο άνοιας.

Ύπνος την ημέρα μετά από νυχτερινή βάρδια

Η εργασία σε βάρδιες επηρεάζει τη δημόσια υγεία. Οι εργαζόμενοι σε νυχτερινές βάρδιες αντιμετωπίζουν 26% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας. Ωστόσο, ο κίνδυνος εξουδετερώνεται εάν διατηρείται ένας σταθερός ύπνος περίπου 8 ωρών. Η διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού και το «χρέος ύπνου» είναι οι κύριοι ένοχοι.

Μεσημεριανός ύπνος

Ο συχνός ή παρατεταμένος μεσημεριανός ύπνος μπορεί να υποδηλώνει κακό νυχτερινό ύπνο ή πρώιμο νευροεκφυλισμό. Η υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι “καμπανάκι” για άνοια.

Από την άλλη πλευρά, ένας σύντομος μεσημεριανός ύπνος λιγότερο από 30 λεπτά θεωρείται ουδέτερος ή και ευεργετικός. Οι πολύωροι ή πρωινοί ύπνοι είναι αυτοί που προκαλούν ανησυχία.

