Ύπνος: Το μοτίβο που μπορεί να προμηνύει κίνδυνο για τη νόσο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με μελέτη

Ο ύπνος REM δεν είναι απλώς η ώρα που βλέπουμε όνειρα, είναι η στιγμή που ο εγκέφαλός μας «καθαρίζει», ταξινομεί αναμνήσεις και επεξεργάζεται συναισθήματα. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτό το στάδιο καθυστερεί να ξεκινήσει; Επιστήμονες ανακάλυψαν μια ανησυχητική σύνδεση ανάμεσα στην καθυστέρηση του ύπνου REM και στις πρωτεΐνες που προκαλούν τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η σημασία του ύπνου REM για τον εγκέφαλο

Οι συσκευές παρακολούθησης ύπνου (sleep trackers) μας επιτρέπουν πλέον να βλέπουμε τη «δομή» της νύχτας μας — από τον ελαφρύ και τον βαθύ ύπνο έως τα ζωντανά όνειρα του σταδίου REM. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, η ταχύτητα με την οποία εισέρχεστε στο στάδιο REM μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την υγεία του εγκεφάλου σας.

Ο ύπνος REM (ταχεία κίνηση των ματιών) είναι το στάδιο όπου βλέπουμε τα περισσότερα όνειρα και συνδέεται άμεσα με τη μνήμη, τη μάθηση και τη συναισθηματική επεξεργασία. Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι αν χρειάζεστε περισσότερα από 193 λεπτά για να φτάσετε στον πρώτο κύκλο REM, αυτό μπορεί να σχετίζεται με εγκεφαλικές αλλοιώσεις που οδηγούν στο Αλτσχάιμερ.

Τι έδειξε η έρευνα

Οι ερευνητές μελέτησαν 128 ενήλικες χρησιμοποιώντας μελέτες ύπνου, απεικόνιση εγκεφάλου και εξετάσεις αίματος. Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά:

Καθυστερημένος ύπνος REM : Η μεγαλύτερη αναμονή για το πρώτο στάδιο REM συνδέθηκε με υψηλότερα επίπεδα των πρωτεϊνών β-αμυλοειδές και π-tau, που αποτελούν βασικούς δείκτες του Αλτσχάιμερ.

: Η μεγαλύτερη αναμονή για το πρώτο στάδιο REM συνδέθηκε με υψηλότερα επίπεδα των πρωτεϊνών β-αμυλοειδές και π-tau, που αποτελούν βασικούς δείκτες του Αλτσχάιμερ. Πρωτεΐνη BDNF: Οι συμμετέχοντες με καθυστερημένο REM είχαν 39% χαμηλότερα επίπεδα της πρωτεΐνης BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη μνήμη και την υγεία των νευρώνων.

Πώς να προστατεύσετε τον ύπνο σας

Αν και η έρευνα δεν αποδεικνύει άμεση σχέση αιτίας-αποτελέσματος, η καθυστέρηση του σταδίου REM λειτουργεί ως πρώιμος δείκτης εγκεφαλικών αλλαγών. Τα καλά νέα είναι καθημερινές συνήθειες μπορούν να βελτιώσουν τον ύπνο.

Περιορισμός κατανάλωσης αλκοόλ : Ειδικά πριν από τον ύπνο, καθώς διαταράσσει άμεσα το στάδιο REM.

: Ειδικά πριν από τον ύπνο, καθώς διαταράσσει άμεσα το στάδιο REM. Σταθερό πρόγραμμα : Προσπαθήστε να κοιμάστε και να ξυπνάτε την ίδια ώρα καθημερινά.

: Προσπαθήστε να κοιμάστε και να ξυπνάτε την ίδια ώρα καθημερινά. Διαχείριση άγχους : Το στρες εμποδίζει τη χαλάρωση του εγκεφάλου.

: Το στρες εμποδίζει τη χαλάρωση του εγκεφάλου. Ιδανικό περιβάλλον: Διατηρήστε το υπνοδωμάτιο σκοτεινό, ήσυχο και σε δροσερή θερμοκρασία.

Τα όνειρα δεν είναι απλώς μια «παρενέργεια» του εγκεφάλου, αλλά ένα παράθυρο για την ομαλή γνωστική λειτουργία μακροπρόθεσμα. Προστατεύοντας τον ύπνο REM, ουσιαστικά θωρακίζετε την υγεία του εγκεφάλου σας.