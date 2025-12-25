Ύπνος: Το μοτίβο που μπορεί να προμηνύει κίνδυνο για τη νόσο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με μελέτη

  • Νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει μια ανησυχητική σύνδεση ανάμεσα στην καθυστέρηση του ύπνου REM και στις πρωτεΐνες που προκαλούν τη νόσο Αλτσχάιμερ.
  • Συγκεκριμένα, αν χρειάζεστε περισσότερα από 193 λεπτά για να φτάσετε στον πρώτο κύκλο REM, αυτό μπορεί να σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα πρωτεϊνών β-αμυλοειδές και π-tau, καθώς και χαμηλότερα επίπεδα της πρωτεΐνης BDNF.
  • Για την προστασία του ύπνου REM και της υγείας του εγκεφάλου, συνιστώνται καθημερινές συνήθειες όπως ο περιορισμός του αλκοόλ, ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και η διαχείριση του άγχους.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Το μοτίβο που μπορεί να προμηνύει κίνδυνο για τη νόσο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με μελέτη
Ο ύπνος REM δεν είναι απλώς η ώρα που βλέπουμε όνειρα, είναι η στιγμή που ο εγκέφαλός μας «καθαρίζει», ταξινομεί αναμνήσεις και επεξεργάζεται συναισθήματα. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτό το στάδιο καθυστερεί να ξεκινήσει; Επιστήμονες ανακάλυψαν μια ανησυχητική σύνδεση ανάμεσα στην καθυστέρηση του ύπνου REM και στις πρωτεΐνες που προκαλούν τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ύπνος: Χειρουργός καρκίνου με 22 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει την συνήθεια που καταστρέφει σιωπηλά το ανοσοποιητικό σας

Η σημασία του ύπνου REM για τον εγκέφαλο

Οι συσκευές παρακολούθησης ύπνου (sleep trackers) μας επιτρέπουν πλέον να βλέπουμε τη «δομή» της νύχτας μας — από τον ελαφρύ και τον βαθύ ύπνο έως τα ζωντανά όνειρα του σταδίου REM. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, η ταχύτητα με την οποία εισέρχεστε στο στάδιο REM μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την υγεία του εγκεφάλου σας.

Ο ύπνος REM (ταχεία κίνηση των ματιών) είναι το στάδιο όπου βλέπουμε τα περισσότερα όνειρα και συνδέεται άμεσα με τη μνήμη, τη μάθηση και τη συναισθηματική επεξεργασία. Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι αν χρειάζεστε περισσότερα από 193 λεπτά για να φτάσετε στον πρώτο κύκλο REM, αυτό μπορεί να σχετίζεται με εγκεφαλικές αλλοιώσεις που οδηγούν στο Αλτσχάιμερ.

Ύπνος: Ξυπνάτε κουρασμένοι κάθε μέρα; Γαστρεντερολόγος αποκαλύπτει 7 συνήθειες για να κοιμάστε καλά

Τι έδειξε η έρευνα

Οι ερευνητές μελέτησαν 128 ενήλικες χρησιμοποιώντας μελέτες ύπνου, απεικόνιση εγκεφάλου και εξετάσεις αίματος. Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά:

  • Καθυστερημένος ύπνος REM: Η μεγαλύτερη αναμονή για το πρώτο στάδιο REM συνδέθηκε με υψηλότερα επίπεδα των πρωτεϊνών β-αμυλοειδές και π-tau, που αποτελούν βασικούς δείκτες του Αλτσχάιμερ.
  • Πρωτεΐνη BDNF: Οι συμμετέχοντες με καθυστερημένο REM είχαν 39% χαμηλότερα επίπεδα της πρωτεΐνης BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη μνήμη και την υγεία των νευρώνων.

Πώς να προστατεύσετε τον ύπνο σας

Αν και η έρευνα δεν αποδεικνύει άμεση σχέση αιτίας-αποτελέσματος, η καθυστέρηση του σταδίου REM λειτουργεί ως πρώιμος δείκτης εγκεφαλικών αλλαγών. Τα καλά νέα είναι καθημερινές συνήθειες μπορούν να βελτιώσουν τον ύπνο.

  • Περιορισμός κατανάλωσης αλκοόλ: Ειδικά πριν από τον ύπνο, καθώς διαταράσσει άμεσα το στάδιο REM.
  • Σταθερό πρόγραμμα: Προσπαθήστε να κοιμάστε και να ξυπνάτε την ίδια ώρα καθημερινά.
  • Διαχείριση άγχους: Το στρες εμποδίζει τη χαλάρωση του εγκεφάλου.
  • Ιδανικό περιβάλλον: Διατηρήστε το υπνοδωμάτιο σκοτεινό, ήσυχο και σε δροσερή θερμοκρασία.

Τα όνειρα δεν είναι απλώς μια «παρενέργεια» του εγκεφάλου, αλλά ένα παράθυρο για την ομαλή γνωστική λειτουργία μακροπρόθεσμα. Προστατεύοντας τον ύπνο REM, ουσιαστικά θωρακίζετε την υγεία του εγκεφάλου σας.

06:00 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Hangover: Η τροφή που πρέπει να τρώτε πάντα πριν από το ποτό για να το αποφύγετε, σύμφωνα με γιατρό

Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να ξυπνάτε με έναν τρομερό πονοκέφαλο έπειτα από μια βραδι...
22:00 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ύπνος: Τι θα συμβεί στον εγκέφαλό σας όταν σταματήσετε να κοιτάτε το κινητό μόλις ξυπνάτε το πρωί

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε με το που ανοίγετε τα μάτια σας το πρωί; Πιθανότατα αρπά...
06:00 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Χοληστερίνη και σάκχαρο στο αίμα: Η κατανάλωση ενός ροφήματος κάθε μέρα μπορεί να βοηθήσει στην μείωσή τους

Τα τελευταία χρόνια, ένα «ρόφημα» βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σχετικά με τα οφέλ...
22:00 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ύπνος: Ειδικός μοιράζεται 6 απλές συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να κοιμάστε πιο γρήγορα κάθε βράδυ

Η έλλειψη ποιοτικού ύπνου επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Μια ει...
