Ζάκυνθος: 66χρονη Βρετανίδα βρέθηκε νεκρή σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας

Νεκρή, βρέθηκε την Πέμπτη 14/5 μια Βρετανίδα 66 ετών σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στην περιοχή του Μαραθία στο Κερί Ζακύνθου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ Ζακύνθου, τη γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Παρά το γεγονός ότι τής έγινε Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), αρχικά από άτομο που γνώριζε τη σχετική διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 16:30 διακομίσθηκε με ασφυγμία στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατό της.

Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίσθηκε το διαβατήριο της, ενώ ο σύντροφός της -επίσης, βρετανικής υπηκοότητας- παρέμεινε στη βίλα, λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση.

Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η 66χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Για το περιστατικό, είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που διαπιστωθεί στη νεκροψία-νεκροτομή.

