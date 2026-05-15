Στην Αβάνα ο αρχηγός της CIA: «Οι ΗΠΑ έτοιμες για συζητήσεις αν η Κούβα κάνει ‘θεμελιώδεις αλλαγές’»

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ με επικεφαλής τον αρχηγός της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε την Πέμπτη (14/05) την Αβάνα και είχε συνομιλίες με κορυφαίους αξιωματούχους στο υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας, όπως ανακοινώθηκε από την κουβανική κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Κούβας δήλωσε ότι η άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ θα ήταν ένας «πιο απλός» τρόπος να βοηθήσει η Ουάσινγκτον το νησί.

«Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, προς όφελος της ασφάλειας των δύο χωρών, καθώς και της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η κουβανική κυβέρνηση τόνισε επίσης στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ μετέφερε μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας, αν η Κούβα κάνει «θεμελιώδεις αλλαγές».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει συνομιλίες μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Αβάνας.

Ντίας-Κανέλ: Η άρση του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ θα ήταν ο «πιο απλός» τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, του οποίου η χώρα δηλώνει έτοιμη να εξετάσει την πρόταση της Ουάσινγκτον για παροχή βοήθειας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, τόνισε την Πέμπτη ότι η άρση του “αποκλεισμού” που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ θα ήταν ένας “πιο απλός” τρόπος να βοηθήσει η Ουάσινγκτον το νησί.

“Θα ήταν δυνατόν να αμβλυνθούν οι ζημιές με πιο απλό και πιο γρήγορο τρόπο αίροντας ή χαλαρώνοντας τον αποκλεισμό, καθώς είναι γνωστό σε όλους ότι η ανθρωπιστική κατάσταση (στο νησί) υπολογίζεται ψυχρά και προκαλείται” από την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Κούβα υφίσταται από τα τέλη Ιανουαρίου έναν ενεργειακό αποκλεισμό από την Ουάσινγκτον και είναι αντιμέτωπη εδώ και μέρες με μια πολύ σοβαρή ενεργειακή κρίση που προκαλεί ατελείωτες διακοπές ηλεκτρικούς ρεύματος και την αυξανόμενη αγανάκτηση των κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ