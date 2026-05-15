ΗΠΑ: «Θετική» και «παραγωγική» η πρώτη ημέρα συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, ιδίως για την κατάπαυση του πυρός η ισχύς της οποίας εκπνέει την Κυριακή, ήταν «θετικές» και θα συνεχιστούν, όπως προβλεπόταν, σήμερα, για δεύτερη ημέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο τρίτος γύρος άμεσων συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου άρχισε στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη (14/5), λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας που μείωσε, χωρίς όμως να σταματήσει, τις συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διήμερες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα ανοίξουν τον δρόμο για να αντιμετωπιστεί μία σειρά ευαίσθητων ζητημάτων, όπως η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε την ολοήμερη συζήτηση της Πέμπτης ως «παραγωγική και θετική» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προσβλέπουν στη δεύτερη ημέρα, την Παρασκευή. Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει τη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών και δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Είχαμε μια ολόκληρη μέρα παραγωγικών και θετικών συνομιλιών που διήρκεσαν από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. (13:00-21:00 GMT). Ανυπομονούμε να τις συνεχίσουμε αύριο και ελπίζουμε να έχουμε περισσότερα να ανακοινώσουμε τότε», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος μεταξύ των δύο γειτόνων, που βρίσκονται επίσημα σε κατάσταση πολέμου από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948.

Η Χεζμπολάχ, ωστόσο, δεν συμμετέχει σε αυτές τις συνομιλίες και έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή της στο να εμπλακεί ο Λίβανος σε άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ και η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στα σύνορα, παρά τη δεκαήμερη εκεχειρία που άρχισε στις 17 Απριλίου, για την οποία είχαν μεσολαβήσει οι ΗΠΑ και πήρε παράταση για άλλες τρεις εβδομάδες.

Πηγές: Associated Press, Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΑΠΕ