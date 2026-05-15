ΗΠΑ: «Θετική» και «παραγωγική» η πρώτη ημέρα συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ισραήλ - Λίβανος
(φωτογραφία αρχείου)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, ιδίως για την κατάπαυση του πυρός η ισχύς της οποίας εκπνέει την Κυριακή, ήταν «θετικές» και θα συνεχιστούν, όπως προβλεπόταν, σήμερα, για δεύτερη ημέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο τρίτος γύρος άμεσων συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου άρχισε στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη (14/5), λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας που μείωσε, χωρίς όμως να σταματήσει, τις συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διήμερες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα ανοίξουν τον δρόμο για να αντιμετωπιστεί μία σειρά ευαίσθητων ζητημάτων, όπως η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε την ολοήμερη συζήτηση της Πέμπτης ως «παραγωγική και θετική» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προσβλέπουν στη δεύτερη ημέρα, την Παρασκευή. Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει τη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών και δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Είχαμε μια ολόκληρη μέρα παραγωγικών και θετικών συνομιλιών που διήρκεσαν από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. (13:00-21:00 GMT). Ανυπομονούμε να τις συνεχίσουμε αύριο και ελπίζουμε να έχουμε περισσότερα να ανακοινώσουμε τότε», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος μεταξύ των δύο γειτόνων, που βρίσκονται επίσημα σε κατάσταση πολέμου από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948.

Η Χεζμπολάχ, ωστόσο, δεν συμμετέχει σε αυτές τις συνομιλίες και έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή της στο να εμπλακεί ο Λίβανος σε άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ και η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στα σύνορα, παρά τη δεκαήμερη εκεχειρία που άρχισε στις 17 Απριλίου, για την οποία είχαν μεσολαβήσει οι ΗΠΑ και πήρε παράταση για άλλες τρεις εβδομάδες.

Πηγές: Associated Press, Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΑΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από πολυκατοικία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για σοβαρή ηπατική βλάβη από αντιεπιληπτικό φάρμακο

ΟΤΟΕ: Άρχισε να εφαρμόζεται η καταβολή του επιπλέον μισού κλαδικού μισθού σε όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους

Πρόταση ΙΟΒΕ: Νέοι αποταμιευτικοί λογαριασμοί μπορούν να φέρουν επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ ετησίως

Φονική ηλιακή καταιγίδα με «κόκκινο ουρανό» από το 1200 ανακαλύφθηκε σε αρχαία δέντρα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
01:13 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Στην Αβάνα ο αρχηγός της CIA: «Οι ΗΠΑ έτοιμες για συζητήσεις αν η Κούβα κάνει ‘θεμελιώδεις αλλαγές’»

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ με επικεφαλής τον αρχηγός της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε την Πέμπτη (1...
23:55 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι χτύπησε με drone ισραηλινά στρατεύματα στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ δήλωσε την Πέμπτη (14/5) ότι στόχευσε ισραηλινά στρατεύματα στο βόρειο Ισραήλ με έ...
20:36 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Βρετανία: «Ο Στάρμερ είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του» δηλώνει υπουργός του

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του παρά την πο...
19:54 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τουρκία: «Το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα θα καθορίσει τις αρμοδιότητές μας στη θαλάσσια δικαιοδοσία» λέει το υπουργείο Άμυνας

Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας σχετικά με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Πριν ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις