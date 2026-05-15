Μιχάλης Αεράκης: «Μπορεί να ακούγονται μεταφυσικά, όμως αυτή είναι η ζωή μου»

Την Πέμπτη 14 Μαΐου, ο Μιχάλης Αεράκης ήταν καλεσμένος στο «Buongiorno». Μιλώντας με την Φαίη Σκορδά, ο επιτυχημένος ηθοποιός, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον «Σασμό», μίλησε για την αγάπη που έχει για τον κόσμο, την καθημερινή επαφή με τον εαυτό του, καθώς και για την σύνδεσή του με τον Θεό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, ανέφερε πως: «Είμαι άνθρωπος που από μικρός μου άρεσε να είμαι μέσα στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο που η πρώτη μου δουλειά στην Κρήτη, ήταν να πουλάω λαχεία στο Ηράκλειο. Τότε ήμουν 12 ετών.

Ήμουν μέσα στον κόσμο, μέσα στα σοκάκια, μέσα στις ιδιαιτερότητες του χώρου που ζούσα. Μετά σερβιτόρος, διάφορα. Η ζωή μου όλη είναι να παρατηρώ, να έχω εικόνες, και όταν μπήκα στο θέατρο, να βγάλω και τα συναισθήματα που είχα μέσα μου. Η παρατήρηση για εμένα είναι εξαιρετικό προσόν σε έναν άνθρωπο, ό,τι δουλειά και αν κάνει».

«Πρέπει να έχεις μία καθημερινή επαφή με τον εαυτό σου»

Σε άλλο σημείο, ο Μιχάλης Αεράκης εξήγησε ότι: «Μετά τον “Σασμό” οι μετοχές μου, γιατί η δουλειά μας είναι μία μετοχή, άλλοτε είναι πολύ ψηλά και άλλοτε είναι πολύ χαμηλά. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για το ένα και για το άλλο. Το θέατρο για εμένα είναι ένα ταξίδι, και πρέπει να παρακαλάς, αν το αγαπάς, να είσαι μέσα στη βαρκούλα, αδιαφορώντας για ποια θέση».

«Για να είσαι προετοιμασμένος, πρέπει να έχεις μία καθημερινή επαφή με τον εαυτό σου. Να συνομιλείς με τον εαυτό σου. Εμένα ο κολλητός μου είναι ο Μιχάλης, και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Αγαπώ με τον Μιχάλη, συνομιλώ με τον Μιχάλη, πιστεύω στον Θεό, κλείνω το μάτι.

Όπως χαρακτηριστικά λέω, ότι έχω μία απευθείας σύνδεση με τον Θεό. Σε δυσκολίες θα κοιτάξω εκεί ψηλά, θα του πω, και αυτός θα μου κλείσει το μάτι και θα μου πει “άντε, προχώρα, εδώ είμαι εγώ”. Αυτά όλα μπορεί να ακούγονται μεταφυσικά, όμως αυτή είναι η ζωή μου, και αγαπώ τον κόσμο. Όλο τον κόσμο!», συνέχισε στη συνέντευξή του.