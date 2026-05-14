Κέιτ Μίντλετον: Έφτιαξε ζυμαρικά υπό την καθοδήγηση γνωστού σεφ στην Ιταλία – Η επίσκεψη σε παιδικό σταθμό

Η Κέιτ Μίντλετον έμαθε σήμερα πώς να φτιάχνει φρέσκα ζυμαρικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε σε μια κοινότητα στη βόρεια Ιταλία, όπου επέλεξε να πραγματοποιήσει το πρώτο επίσημο ταξίδι της στο εξωτερικό μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφτηκε την κοινότητα στη λεγόμενη «κοιλάδα των τροφίμων» της βόρειας Ιταλίας, μια περιοχή παγκοσμίως γνωστή για προϊόντα, όπως το τυρί Parmigiano Reggiano.

Στο αγρόκτημα Al Vigneto, το οποίο βρίσκεται μεταξύ της Ρέτζιο Εμίλια και της Πάρμα, η Κέιτ είχε την ευκαιρία να φτιάξει η ίδια φρέσκα ζυμαρικά υπό την καθοδήγηση του σεφ Ιβάν Λαμπρέντι.

Παρασκεύασε συγκεκριμένα τορτέλι, ένα είδος γεμιστού ζυμαρικού, παραδοσιακό πιάτο της περιοχής, το οποίο γεμίζουν συνήθως με ρικότα και βότανα, αν και άλλες παραλλαγές του περιλαμβάνουν σπανάκι, κολοκύθα και αγκινάρες.

Η επίσκεψη σε παιδικό σταθμό

Η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, επισκέπτεται την Ιταλία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία, ένα κεντρικό θέμα του δημοσίου έργου της.

Χθες, την πριγκίπισσα υποδέχθηκαν εκατοντάδες πολίτες στη Ρέτζιο Εμίλια, μια πόλη διεθνώς αναγνωρισμένη για την προσέγγισή της στην προσχολική εκπαίδευση.

Σήμερα το πρωί, η πριγκίπισσα επισκέφθηκε έναν τοπικό παιδικό σταθμό και το κέντρο Remida, όπου υλικά τα οποία προορίζονται για απόρριψη, χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για τη μάθηση των παιδιών.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας «πολιορκήθηκε» από μικρά παιδιά στον παιδικό σταθμό, αφού πέρασε το πρωινό μαζί τους εξερευνώντας τη φύση στους κήπους του σχολείου.

Η Κέιτ, η οποία συστήθηκε ξανά ως «Caterina», δέχτηκε αγκαλιές από τα παιδιά που δεν την άφηναν να φύγει, αφού προηγουμένως πόζαρε για μια ομαδική φωτογραφία με μαθητές και προσωπικό στον παιδικό σταθμό Salvador Allende, στα περίχωρα του Ρέτζιο Εμίλια.

Φορώντας ένα σακάκι και ένα υφασμάτινο βραχιόλι, η πριγκίπισσα εξάσκησε τα ιταλικά της με παιδιά ηλικίας τριών έως έξι ετών. Συμμετείχε μαζί τους σε δραστηριότητες όπως η κατασκευή «ριζών δέντρων» από πηλό και η περιήγηση στο γαλήνιο υπαίθριο περιβάλλον του σχολείου.

Παρόλο που η επίσκεψη δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στον δρόμο απέναντι από το σχολείο και άρχισαν να ρυθμικά να φωνάζουν «Κέιτ, Κέιτ, Κέιτ!» και «Κέιτ, σ’ αγαπάμε!» μόλις έφτασε.

Η πριγκίπισσα έγινε δεκτή στον εξωτερικό χώρο συγκέντρωσης του νηπιαγωγείου, όπου κάθισε σε έναν κορμό δέντρου και είπε: «Ciao a tutti!» (Γεια σε όλους!), καθώς τα παιδιά της συστήνονταν ένα προς ένα.

Ένα κοριτσάκι είπε στα αγγλικά: «Το όνομά μου είναι Rebecca». «Μπράβο!» της απάντησε η Κέιτ, συμπληρώνοντας με στόμφο: «Caterina!», όταν ήρθε η σειρά της να συστηθεί. Όταν έμαθε ότι ένα άλλο παιδί ονομαζόταν επίσης Caterina, είπε: «Έχουμε το ίδιο όνομα».

Στη συνέχεια, τα παιδιά της μίλησαν για τον υπαίθριο χώρο και τις δραστηριότητες που τους αρέσουν. Όταν της είπαν ότι τα παιδιά ήθελαν να περάσουν τη μέρα τους διασκεδάζοντας μαζί της, εκείνη απάντησε: «Perfetto!» (Τέλεια!).

Προτού επιστρέψει στη Βρετανία, η πριγκίπισσα θα συναντηθεί με οικογένειες τα μέλη των οποίων ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και γενιές, για να μάθει πώς η φροντίδα, η δημιουργικότητα και οι δεσμοί διατηρούνται στη μνήμη μέσω των καθημερινών παραδόσεων, όπως η μαγειρική, είπαν αξιωματούχοι.