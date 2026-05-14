Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ – Τα 1.961 εικονικά παραπεμπτικά για φυσιοθεραπείες και η ζημιά 264.000 ευρώ

Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και σε συνεργασία με τον Οργανισμό.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Πειραιά και συνέλαβαν τρία μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 39χρονο φυσικοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο, καθώς και για δύο ορθοπεδικούς, ηλικίας 51 και 49 ετών.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΥΥ, σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- οργάνωση σε συμμορία, πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση και χρήση ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη κατηγορίες για επέμβαση χωρίς δικαίωμα σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λήψη γνώσης και χρησιμοποίηση των δεδομένων αυτών, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από τον Μάιο του 2021. Οι δύο ορθοπεδικοί φέρεται να εξέδιδαν, κατ’ εντολή του 39χρονου φυσικοθεραπευτή, ψευδείς γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνταν οι ΑΜΚΑ τους.

Οι ΑΜΚΑ φέρεται να προέρχονταν κυρίως από τον φυσικοθεραπευτή και το εργαστήριό του. Στη συνέχεια, ο ίδιος φέρεται να προχωρούσε σε εικονικές εκτελέσεις των παραπεμπτικών, υπογράφοντας παραστατικά εκτέλεσης και παραλαβής αντί των ασφαλισμένων.

Η άγνοια των ασφαλισμένων επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το γεγονός ότι σε 1.641 γνωματεύσεις δηλώνονταν ως στοιχεία επικοινωνίας ανύπαρκτες τηλεφωνικές συνδέσεις.

Για τον κατηγορούμενο υπάλληλο του ΕΟΠΥΥ, η έρευνα έδειξε ότι φέρεται να γνωστοποίησε στα μέλη της συμμορίας υπηρεσιακό έγγραφο. Ο ίδιος φέρεται να έλαβε χρήματα, προκειμένου να αρχειοθετηθούν οι σχετικές καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν εκδοθεί και εκτελεστεί εικονικά 1.961 παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας, με χρήση 1.683 ΑΜΚΑ ασφαλισμένων. Η συνολική ζημία για τον ΕΟΠΥΥ ξεπερνά τις 264.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες σε οικίες, ιατρεία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας, οι Αρχές κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, 8.990 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, tablet και ιδιόχειρες σημειώσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.