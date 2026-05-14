Βρετανία: «Ο Στάρμερ είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του» δηλώνει υπουργός του

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του παρά την πολιτική κρίση και τις πιέσεις που δέχεται, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Συντάξεων Πατ ΜακΦάντεν, αναφέρει το Sky News.

Μιλώντας στον παρουσιαστή Μαρκ Όστιν, ο ΜακΦάντεν ανέφερε ότι ο Στάρμερ αισθάνεται «βαθύ αίσθημα καθήκοντος απέναντι στη χώρα» και παραμένει προσηλωμένος στην άσκηση των καθηκόντων του ως πρωθυπουργός.

«Δεν δημιούργησε ο ίδιος αυτή την κρίση»

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη δραματική εβδομάδα που βιώνουν οι Εργατικοί, κάνοντας λόγο για «αναταράξεις, παραιτήσεις, δηλώσεις και την τελευταία εξέλιξη με την αποχώρηση του Τζος Σάιμον».

«Ο ίδιος δεν δημιούργησε τίποτα από όλα αυτά», υποστήριξε ο ΜακΦάντεν.

Όπως πρόσθεσε, από τις συνομιλίες που είχε μαζί του μέσα στην εβδομάδα, ο Στάρμερ εμφανίστηκε αποφασισμένος «να παραμείνει, να κάνει το καθήκον του και να συνεχίσει τη δουλειά του».

«Οι βουλευτές πονάνε»

Παρά τις ερωτήσεις για τη μειωμένη στήριξη τόσο από το κοινό όσο και από το ίδιο το κόμμα, ο ΜακΦάντεν τόνισε ότι ο Στάρμερ εξελέγη στις γενικές εκλογές και γνωρίζει πολύ καλά ότι πολλοί βουλευτές των Εργατικών «πονούν» πολιτικά αυτή την περίοδο.

Το σχόλιο για τον Άντι Μπέρναμ

Αναφερόμενος στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την έδρα του Μέικερφιλντ, ο ΜακΦάντεν υποστήριξε ότι υπάρχουν «πολλά βήματα» μέχρι να μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία των Εργατικών.

Τόνισε επίσης ότι τελικά «οι ψηφοφόροι του Μέικερφιλντ θα είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος βουλευτής της περιοχής».