Τουρκία: «Το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα θα καθορίσει τις αρμοδιότητές μας στη θαλάσσια δικαιοδοσία» λέει το υπουργείο Άμυνας

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Ζέκι Ακτούρκ,
πηγή: anka
Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας σχετικά με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα.

Πριν από λίγο το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι «ο Νόμος περί Ναυτικής Δικαιοδοσίας στοχεύει στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων σε τομείς θαλάσσιας δικαιοδοσίας και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στην εσωτερική νομοθεσία», προσθέτοντας ότι «οι τελικές εργασίες επί του κειμένου του νόμου βρίσκονται σε εξέλιξη».

«Θα καθοριστούν οι αρμοδιότητές μας στη θαλάσσια δικαιοδοσία. Τα δικαιώματά μας στις θάλασσες θα προστατεύονται» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Μιλώντας στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο, ο Υποναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ, Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δήλωσε ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν αποφασιστικά τον αγώνα τους ενάντια στις απειλές για την ασφάλεια της χώρας, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της.

Και πρόσθεσε: «Η διαδικασία σύνταξης του νόμου για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας είναι ένας νόμος-πλαίσιο που θα καθορίσει τις αρμοδιότητες στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας και θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στην εσωτερική μας νομοθεσία, και ότι οι τελικές εργασίες επί του κειμένου του νόμου βρίσκονται σε εξέλιξη».

«Το Υπουργείο μας συμμετείχε σε αυτές τις νομοθετικές μελέτες σε στρατιωτικό, τεχνικό, ακαδημαϊκό και νομικό επίπεδο και οι συνεισφορές μας κοινοποιήθηκαν στους αρμόδιους φορείς. Οι τελικές μελέτες σχετικά με το προαναφερθέν κείμενο νόμου διεξάγονται από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν, όπως πάντα, με αποφασιστικότητα να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους» αναφέρεται ακόμη ο Ζέκι Ακτούρκ.

 

