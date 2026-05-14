Τραμπ: Γεμάτη ιστορικές αναφορές για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας η πρόποσή του στο δείπνο με τον Σι – Γιατί μπορεί να ενοχλήσουν το Πεκίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της πρόποσής του σε επίσημο δείπνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συνδέονται με ένα «βαθύ αίσθημα αμοιβαίου σεβασμού», χρησιμοποιώντας ιστορικές αναφορές για να ενισχύσει το επιχείρημά του.

Οι αναφορές στον Φραγκλίνο, τον Κομφούκιο και τον Ουάσινγκτον

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ένας από τους «Πατέρες του Αμερικανικού Έθνους», δημοσίευε συχνά ρήσεις του Κινέζου φιλοσόφου Κομφούκιου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μία κινεζική επιγραφή αφιερωμένη στη μνήμη του Τζορτζ Ουάσινγκτον, η οποία είχε προσφερθεί από Κινέζους θαυμαστές για να τοποθετηθεί στο Μνημείο της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, στην επιγραφή υπήρχαν λόγια Κινέζου αξιωματούχου που χαρακτήριζε τον Ουάσινγκτον σπουδαίο στρατηγό και πολιτικό άνδρα.

Οι Κινέζοι εργάτες και η συμβολή Αμερικανών στην Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι Κινέζοι εργάτες βοήθησαν στην κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών που συνέδεσαν τις ακτές του Ατλαντικού με τις ακτές του Ειρηνικού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι Αμερικανοί ταξιδιώτες στην Κίνα συνέβαλαν στη διάδοση της εκπαίδευσης και της σύγχρονης ιατρικής.

Η αναφορά στον Θίοντορ Ρούζβελτ και στο Πανεπιστήμιο Τσινγκχούα

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι ο πρόεδρος Θίοντορ Ρούζβελτ, ανταποκρινόμενος σε αίτημα του Κινέζου πρέσβη, διέθεσε χρήματα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Τσινγκχούα, στο οποίο φοίτησε ο Σι Τζινπίνγκ.

Γιατί οι ιστορικές συγκρίσεις μπορεί να ενοχλήσουν το Πεκίνο

Η ανταποκρίτρια του Sky News στην Ασία, Χέλεν Αν Σμιθ, είχε επισημάνει νωρίτερα από το Πεκίνο ότι η Κίνα ενδέχεται να μη δει θετικά όλες αυτές τις ιστορικές συγκρίσεις.

Όπως σχολίασε, οι αναφορές που αφήνουν να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βοήθησαν στον εκσυγχρονισμό της Κίνας είναι πιθανό να θεωρηθούν ανεπιθύμητες και ενδεχομένως προσβλητικές από την κινεζική πλευρά.