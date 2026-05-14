Τραμπ: Γεμάτη ιστορικές αναφορές για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας η πρόποσή του στο δείπνο με τον Σι – Γιατί μπορεί να ενοχλήσουν το Πεκίνο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της πρόποσής του σε επίσημο δείπνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συνδέονται με ένα «βαθύ αίσθημα αμοιβαίου σεβασμού», χρησιμοποιώντας ιστορικές αναφορές για να ενισχύσει το επιχείρημά του.

Οι αναφορές στον Φραγκλίνο, τον Κομφούκιο και τον Ουάσινγκτον

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ένας από τους «Πατέρες του Αμερικανικού Έθνους», δημοσίευε συχνά ρήσεις του Κινέζου φιλοσόφου Κομφούκιου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μία κινεζική επιγραφή αφιερωμένη στη μνήμη του Τζορτζ Ουάσινγκτον, η οποία είχε προσφερθεί από Κινέζους θαυμαστές για να τοποθετηθεί στο Μνημείο της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, στην επιγραφή υπήρχαν λόγια Κινέζου αξιωματούχου που χαρακτήριζε τον Ουάσινγκτον σπουδαίο στρατηγό και πολιτικό άνδρα.

Οι Κινέζοι εργάτες και η συμβολή Αμερικανών στην Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι Κινέζοι εργάτες βοήθησαν στην κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών που συνέδεσαν τις ακτές του Ατλαντικού με τις ακτές του Ειρηνικού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι Αμερικανοί ταξιδιώτες στην Κίνα συνέβαλαν στη διάδοση της εκπαίδευσης και της σύγχρονης ιατρικής.

Η αναφορά στον Θίοντορ Ρούζβελτ και στο Πανεπιστήμιο Τσινγκχούα

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι ο πρόεδρος Θίοντορ Ρούζβελτ, ανταποκρινόμενος σε αίτημα του Κινέζου πρέσβη, διέθεσε χρήματα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Τσινγκχούα, στο οποίο φοίτησε ο Σι Τζινπίνγκ.

Γιατί οι ιστορικές συγκρίσεις μπορεί να ενοχλήσουν το Πεκίνο

Η ανταποκρίτρια του Sky News στην Ασία, Χέλεν Αν Σμιθ, είχε επισημάνει νωρίτερα από το Πεκίνο ότι η Κίνα ενδέχεται να μη δει θετικά όλες αυτές τις ιστορικές συγκρίσεις.

Όπως σχολίασε, οι αναφορές που αφήνουν να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βοήθησαν στον εκσυγχρονισμό της Κίνας είναι πιθανό να θεωρηθούν ανεπιθύμητες και ενδεχομένως προσβλητικές από την κινεζική πλευρά.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λιγότερες από 6 και περισσότερες από 8 ώρες ύπνου συνδέονται με ταχύτερη γήρανση

Ποιες μορφές καρκίνου αυξάνονται ανησυχητικά σε άτομα κάτω των 50 ετών

«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: Έρχεται νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Τι θα αναφέρει

Γεωργιάδης: «Αναγνωρίζω πλήρως τα αιτήματα των νοσηλευτών, να μην ανησυχούν» – Πότε θα ανακοινωθούν νέες παρεμβάσεις

Πώς να βελτιώσετε τη διάρκεια μπαταρίας του smartwatch σας με μια απλή αλλαγή

Ήταν οι παλιρροϊκές δυνάμεις στον Άρη αρκετά ισχυρές για να διαμορφώσουν το τοπίο του; – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
περισσότερα
18:38 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τραμπ: «Η Κίνα δεσμεύτηκε να μην δώσει όπλα στο Ιράν – Ο Σι θέλει να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News. ότι ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ προ...
17:11 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Μπέσεντ: Ο Τραμπ θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν «τις επόμενες ημέρες»

Ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ παραχώρησε συνέντευξη στο CNBC κατά...
16:39 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Ουκρανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 44 τραυματίες ύστερα από μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με πυραύλους και drones

Το Κίεβο συγκλονίστηκε τη νύχτα από δεκάδες πυραύλους και εκατοντάδες drones στο πλαίσιο μιας ...
16:26 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου προχωρά σε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση κατά των New York Times

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της εφημερίδας The New York Times...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media