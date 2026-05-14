Ουκρανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 44 τραυματίες ύστερα από μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με πυραύλους και drones

Το Κίεβο συγκλονίστηκε τη νύχτα από δεκάδες πυραύλους και εκατοντάδες drones στο πλαίσιο μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι 44 να τραυματιστούν.

Η μαζική επίθεση της Ρωσίας προκάλεσε μερική κατάρρευση πολυκατοικίας στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα συντρίμμια αναζητώντας εγκλωβισμένους.

Σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης και τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, μέχρι τις 14:00 τοπική ώρα είχαν επιβεβαιωθεί πέντε νεκροί.

Κατέρρευσε τμήμα πολυκατοικίας – 20 αγνοούμενοι

Σε κατοικημένη περιοχή στην ανατολική όχθη του Κιέβου, διασώστες επιχειρούν γύρω από τεράστιο όγκο ερειπίων, ενώ 11 άνθρωποι έχουν ήδη απεγκλωβιστεί.

Η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτων Αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 20 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Παράλληλα, άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Κιέβου, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

56 πύραυλοι και 675 drones μέσα σε μία νύχτα

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά:

56 πυραύλους διαφόρων τύπων,

ανάμεσά τους βαλλιστικούς πυραύλους Iskander και υπερηχητικούς Kinzhal,

καθώς και 675 επιθετικά drones τύπου «one-way attack».

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ή παρενόχλησαν ηλεκτρονικά:

29 πυραύλους cruise X-101,

12 πυραύλους Iskander ή S-400,

και 652 drones πριν φτάσουν στους στόχους τους.

Σειρήνες σε όλη τη χώρα και εκρήξεις στο Κίεβο

Η επίθεση ξεκίνησε λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα, όταν εκδόθηκε πανεθνικός συναγερμός αεροπορικής επιδρομής μετά την απογείωση ρωσικών αεροσκαφών MiG-31 που μεταφέρουν πυραύλους.

Λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα ακούστηκαν οι πρώτες εκρήξεις στο Κίεβο, καθώς ενεργοποιήθηκε η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα απέναντι στα ρωσικά drones, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν και οι πρώτοι βαλλιστικοί πύραυλοι.

Στην περιοχή Νταρνίτσκι τμήματα πολυκατοικίας κατέρρευσαν, εγκλωβίζοντας κατοίκους κάτω από τα ερείπια.

Χτυπήθηκε ενεργειακή υποδομή

Η DTEK, η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι υπέστησαν ζημιές υποσταθμός μετασχηματιστών και γραμμή υψηλής τάσης στην πρωτεύουσα.

Ο Κλίτσκο ανέφερε ότι καταστράφηκαν ολοσχερώς 18 διαμερίσματα.

Μετά την επίθεση διακόπηκε και η υδροδότηση σε περιοχές της ανατολικής πλευράς του Κιέβου.

«Άκουγες ανθρώπους να ουρλιάζουν»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές χάους και πανικού.

Ο εργαζόμενος στον τομέα της πληροφορικής Τιβάν Χατσατριάν δήλωσε ότι αρχικά πίστεψε πως είχε χτυπηθεί το δικό του κτίριο.

«Μετά την έκρηξη οι άνθρωποι άρχισαν να φωνάζουν και να ουρλιάζουν», είπε.

«Δεν νιώθεις ανακούφιση επειδή δεν χτυπήθηκε το δικό σου σπίτι. Νιώθεις μόνο σοκ και ένα κενό μέσα σου».

Ο συνταξιούχος Σερχίι Γιατσούρα, που είχε ήδη εκτοπιστεί από το χωριό του λόγω του πολέμου, είπε ότι είδε τον πύραυλο να χτυπά την απέναντι πολυκατοικία.

«Είδα τον πύραυλο να πετά και να χτυπά περίπου στον τρίτο όροφο», ανέφερε.

«Πετάχτηκα προς τα πίσω, όλα διαλύθηκαν. Όλα καίγονταν και οι άνθρωποι ούρλιαζαν κάτω στον δρόμο».

Η επίθεση ακολούθησε νέο κύμα 800 drones

Η μαζική πυραυλική επίθεση ήρθε λίγες ώρες μετά από νέο κύμα ρωσικών επιδρομών με drones σε ολόκληρη τη χώρα.

Το απόγευμα της 13ης Μαΐου, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τουλάχιστον 800 drones σε πολλαπλά κύματα, στοχεύοντας κρίσιμες και πολιτικές υποδομές ακόμη και σε δυτικές περιοχές της Ουκρανίας που σπάνια πλήττονται.

Οι επιθέσεις εκείνες είχαν προκαλέσει τουλάχιστον 14 θανάτους και περισσότερους από 80 τραυματισμούς, ανάμεσά τους παιδιά και έφηβοι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ενδέχεται να ακολουθήσει τα κύματα drones με μαζικές πυραυλικές επιθέσεις, με στόχο να εξαντλήσει την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα και να προκαλέσει «όσο το δυνατόν περισσότερο πόνο και δυστυχία».

Σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών HUR, πιθανοί στόχοι του Κρεμλίνου περιλαμβάνουν κρίσιμες υποδομές, ενεργειακές εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις της αμυντικής βιομηχανίας και κυβερνητικά κτίρια σε μεγάλες πόλεις της χώρας.