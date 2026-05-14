Ιωάννινα: Λύκος εμφανίστηκε στον παραλίμνιο πεζόδρομο – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΛΥΚΟΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση πιθανά λύκου την Τετάρτη στον παραλίμνιο πεζόδρομο των Ιωαννίνων, λίγο πριν τη δεύτερη γέφυρα. Στο σημείο εκείνη την ώρα υπήρχαν περιπατητές και αθλούμενοι.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, πρόκειται όντως για λύκο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε ότι υπήρξε άμεση επικοινωνία του αντιδημάρχου Άρη Κασσή με το Δασαρχείο Ιωαννίνων, ενώ στο σημείο βρέθηκαν υπάλληλοι του Δασαρχείου, Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες και μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων για έρευνα και ενημέρωση των πολιτών.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι το ζώο κινήθηκε χωρίς να δείχνει φόβο από την ανθρώπινη παρουσία, ενώ πολίτης κατάφερε να το καταγράψει σε βίντεο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να μην πλησιάζουν άγρια ζώα, να μην τα ταΐζουν και να διατηρούν ασφαλή απόσταση, ενημερώνοντας άμεσα τη Θηροφυλακή ή το Δασαρχείο σε περίπτωση νέας εμφάνισης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρνητικός στον χανταϊό ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται σε καραντίνα στο «Αττικόν»

4 απρόσμενα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν να διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα και να έχετε γερά οστά μετά τα 30

ΥΠΑΑΤ: Διπλή παρέμβαση για τη στήριξη της κτηνοτροφίας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ιχνηλασιμότητας του ζωικού κεφα...

Ρεύμα: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την τιμή στη χώρα μας

Πώς να βελτιώσετε τη διάρκεια μπαταρίας του smartwatch σας με μια απλή αλλαγή

Ήταν οι παλιρροϊκές δυνάμεις στον Άρη αρκετά ισχυρές για να διαμορφώσουν το τοπίο του; – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
περισσότερα
16:56 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Άνω Λιόσια: Επίθεση ομάδας Ρομά σε αστυνομικούς – Τραυματίστηκε ένας άνδρας της ΔΙΑΣ

Επίθεση από ομάδα Ρομά με πέτρες, μπουκάλια και ξύλα δέχτηκαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, ύστερα από...
16:06 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τραυματίστηκε 16χρονος μαθητής σε τροχαίο στη Χαλκίδα – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Χαλκίδα. Αυτοκίνητο πο...
15:52 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Λαμία: Οχιά δάγκωσε 75χρονο, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται ένας 75χρονος, που τον δάγκωσε οχιά, το απόγευμα τη...
15:47 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε στο έγκλημα» – Στη φυλακή ο συνεργός για τη δολοφονία του 54χρονου

Τον δρόμο για τις φυλακές έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στον 43χρονο που κατηγορείται για ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media