Ιωάννινα: Λύκος εμφανίστηκε στον παραλίμνιο πεζόδρομο – ΒΙΝΤΕΟ

Ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση πιθανά λύκου την Τετάρτη στον παραλίμνιο πεζόδρομο των Ιωαννίνων, λίγο πριν τη δεύτερη γέφυρα. Στο σημείο εκείνη την ώρα υπήρχαν περιπατητές και αθλούμενοι.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, πρόκειται όντως για λύκο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε ότι υπήρξε άμεση επικοινωνία του αντιδημάρχου Άρη Κασσή με το Δασαρχείο Ιωαννίνων, ενώ στο σημείο βρέθηκαν υπάλληλοι του Δασαρχείου, Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες και μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων για έρευνα και ενημέρωση των πολιτών.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι το ζώο κινήθηκε χωρίς να δείχνει φόβο από την ανθρώπινη παρουσία, ενώ πολίτης κατάφερε να το καταγράψει σε βίντεο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να μην πλησιάζουν άγρια ζώα, να μην τα ταΐζουν και να διατηρούν ασφαλή απόσταση, ενημερώνοντας άμεσα τη Θηροφυλακή ή το Δασαρχείο σε περίπτωση νέας εμφάνισης.