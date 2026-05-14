Μπέσεντ: Ο Τραμπ θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν «τις επόμενες ημέρες»

Ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ παραχώρησε συνέντευξη στο CNBC κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, αναφερόμενος σε ζητήματα όπως η Ταϊβάν, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις Ουάσινγκτον – Πεκίνου.

Η συνέντευξη μεταδόθηκε ενώ ο Τραμπ συμμετείχε σε κρατικό δείπνο στο Πεκίνο.

«Ο Τραμπ κατανοεί τις ευαισθησίες για την Ταϊβάν»

Αναφερόμενος στο ζήτημα της Ταϊβάν, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι ο Τραμπ «κατανοεί τις ευαισθησίες» γύρω από το θέμα και θα τοποθετηθεί σχετικά τις επόμενες ημέρες.

«Όποιος λέει το αντίθετο δεν κατανοεί το διαπραγματευτικό στιλ του Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε.

Οι δηλώσεις έρχονται μετά την προειδοποίηση του Σι Τζινπίνγκ προς τον Τραμπ ότι οι διαφωνίες για την Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις σχέσεις των δύο χωρών «σε επικίνδυνη πορεία» και ακόμη και σε σύγκρουση.

«Υψίστης σημασίας» η αμερικανική πρωτοκαθεδρία στην AI

Για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι είναι «ύψιστης σημασίας» οι ΗΠΑ να διατηρήσουν το προβάδισμά τους απέναντι στην Κίνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός είναι και ο λόγος που το Πεκίνο επιθυμεί συζητήσεις για «κανόνες ασφαλείας» γύρω από την AI.

«Αυτό που δεν θέλουμε είναι να περιορίσουμε την καινοτομία», σημείωσε.

«Η ευθύνη μας είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη καινοτομία με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας».

«Η Κίνα έχει συμφέρον να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ»

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ εκτίμησε ότι η Κίνα θα προσπαθήσει να επηρεάσει την Τεχεράνη ώστε να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

«Πιστεύω ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν. Είναι απολύτως προς το συμφέρον της Κίνας να επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε.

Και πρόσθεσε:

«Θα εργάζονται παρασκηνιακά, στον βαθμό που κάποιος μπορεί να επηρεάσει την ιρανική ηγεσία».

Πιθανή συμφωνία για Boeing και νέα εμπορική συνεργασία

Ο Μπέσεντ δήλωσε επίσης ότι αναμένει ανακοίνωση για μεγάλες κινεζικές παραγγελίες αεροσκαφών της Boeing κατά την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο.

Όπως είπε, οι δύο πλευρές συζητούν επίσης:

αγορές ενεργειακών προϊόντων,

αγροτικά προϊόντα,

καθώς και επενδύσεις της Κίνας στις ΗΠΑ σε «μη στρατηγικούς και μη ευαίσθητους τομείς».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι συζήτησαν τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Εμπορίου» (Board of Trade), το οποίο θα επιβλέπει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

«Η Ιστορία σε κίνηση»

Την ώρα που οι επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας επικεντρώνονται σε ζητήματα όπως η Ταϊβάν, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Ιράν και το εμπόριο, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ από το Πεκίνο με τη λιτή λεζάντα: «Η Ιστορία σε κίνηση».