Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Γουες Στρίτινγκ
Φωτογραφία: Reuters
Πολιτικό σεισμό προκαλεί η παραίτηση του Γουές Στρίτινγκ από τη θέση του υπουργού Υγείας της Βρετανίας.

Ο Στρίτινγκ, με επιστολή που δημοσιοποίησε στην πλατφόρμα X, εξαπέλυσε «κεραυνούς» κατά του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή εσωκομματική σύγκρουση.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη, ο Τζον ΜακΝτόνελ, ηγετικό στέλεχος της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, κατηγόρησε ευθέως τον Γουές Στρίτινγκ ότι ενορχηστρώνει «πραξικόπημα» κατά του Στάρμερ, εντείνοντας την πόλωση ανάμεσα στις διαφορετικές τάσεις των Εργατικών.

Η επιστολή παραίτησης

Στο κείμενο της παραίτησής του, ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως η παραμονή του στην κυβέρνηση δεν είναι πλέον δυνατή για λόγους ηθικής και αρχών.

«Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου» στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως θα ήταν «άτιμο και χωρίς αρχές» να παραμείνει στο κυβερνητικό σχήμα.


«Όπου χρειαζόμαστε όραμα, έχουμε κενό. Όπου χρειαζόμαστε κατεύθυνση, έχουμε παρέκκλιση», τόνισε μεταξύ άλλων.

Σενάρια για διαδοχή και εσωκομματικές ισορροπίες

Υποστηρικτές του Στρίτινγκ ισχυρίζονται ότι διαθέτει ήδη τη στήριξη των 80 βουλευτών που απαιτούνται για να απευθυνθεί στη βάση των Εργατικών.

Ωστόσο, φαίνεται πως τηρούν στάση αναμονής για να διαπιστώσουν αν μέλη του υπουργικού συμβουλίου θα προτρέψουν τον Στάρμερ να αποχωρήσει.

Παρά τις φήμες, επικρατεί έντονος σκεπτικισμός μεταξύ των υπόλοιπων βουλευτών. Παρόλο που πολλοί ανώτεροι υπουργοί συνδέονται προσωπικά και ιδεολογικά με τον Στρίτινγκ, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία ένδειξη ότι το υπουργικό συμβούλιο προτίθεται να ανατρέψει τον νυν ηγέτη των Εργατικών.

Πηγές από το περιβάλλον υπουργών αναφέρουν πως, αν και θα τον ψήφιζαν σε μια πιθανή αναμέτρηση, θεωρούν πως είναι δική του ευθύνη να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών και εκφράζουν δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση των κινήσεών του.

Η απάντηση της Ντάουνινγκ Στριτ

Η Ντάουνινγκ Στριτ ξεκαθάρισε πως ο Κιρ Στάρμερ δεν σκοπεύει να παραδώσει τα όπλα αμαχητί.

«Ο Κιρ Στάρμερ θα πολεμήσει οποιαδήποτε πρόκληση τεθεί κατά της ηγεσίας του», δήλωσε ο επίσημος εκπρόσωπος του Βρετανού Πρωθυπουργού, σημειώνοντας πως «η θέση του δεν έχει αλλάξει από τότε που την εξέφρασε τη Δευτέρα».

Ερωτηθείς για το αν ο Πρωθυπουργός θεωρεί τον Στρίτινγκ επιτυχημένο υπουργό Υγείας, ο εκπρόσωπος απάντησε πως είχε «πολύ θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων».

Αξιοσημείωτο είναι πως, λίγο πριν την επισημοποίηση της παραίτησης, η Ντάουνινγκ Στριτ επέμενε πως ο Στάρμερ διατηρεί την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Στρίτινγκ.

Σε σχετικές ερωτήσεις για το αν ο πρώην υπουργός Υγείας παραμένει στη θέση του και αν απολαμβάνει την πλήρη εμπιστοσύνη του Βρετανού Πρωθυπουργού, η απάντηση του εκπροσώπου ήταν ένα λακωνικό «Ναι», προσθέτοντας πως «η θέση δεν έχει αλλάξει».

Με πληροφορίες από: BBC

