Γαβρόγλου στον Realfm 97,8 για τα επεισόδια στα Πανεπιστήμια: Σε όλες τις χώρες υπάρχουν μηχανισμοί που είναι ανεξέλεγκτοι από τους δημοκρατικούς θεσμούς

Για την κατάσταση στα πανεπιστήμια, τον χώρο της Κεντροαριστεράς και το νέο κόμμα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε ο πρώην υπουργός και στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, Κώστας Γαβρόγλου στον Realfm 97,8, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Ερωτηθείς για το τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα βίας στα Πανεπιστήμια, είπε: «Τα τελευταία δύο γεγονότα ήταν οργανωμένα από πραγματικά πολύ επικίνδυνες και σκοτεινές δυνάμεις. Επιτέθηκαν εναντίον φοιτητών κουκουλοφόροι και μετά η αστυνομία συνέλαβε φοιτητές. Αυτά δεν πρέπει να επιτρέπονται σε μια ευρωπαϊκή και δημοκρατική χώρα και όμως επιτρέπονται. Αυτές λοιπόν είναι κινήσεις που θα μας οδηγήσουν σε ακόμη χειρότερα αδιέξοδα».

Ο κ. Γαβρόγλου απέφυγε τους χαρακτηρισμούς για τους εμπλεκόμενους στα επεισόδια, ενώ ερωτηθείς εάν υπαινίσσεται πως υπάρχει κάτι παρακρατικό και ότι η εικόνα είναι διαφορετική από αυτή που έδωσε η αστυνομία, είπε: «Σίγουρα, υπάρχουν μηχανισμοί, αυτό το ξέρουμε. Σε όλες τις χώρες δυστυχώς υπάρχουν μηχανισμοί που είναι ανεξέλεγκτοι από τους δημοκρατικούς θεσμούς, δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς αυτοί αφηνιάζουν κάποια στιγμή και δυστυχώς τώρα – για λόγους που πολύ φοβάμαι ότι έχουν σχέση και με την πολιτική κατάσταση συνολικότερα, για να στραφεί η προσοχή στους τεμπέληδες φοιτητές κλπ – έγινε αυτό το πράγμα».

«Δεν είναι τα πράγματα τόσο μηχανιστικά, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κέντρο κυβερνητικό που να τα στήνει, υπάρχουν όμως μηχανισμοί οι οποίοι με τον καιρό έχουν αποκτήσει μια ασυδοσία. Το είδατε και με αυτό που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι με την ίδια λογική της ασυδοσίας. Το ότι δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Εδώ λοιπόν είχαμε αυτά, παραμονή των φοιτητικών εκλογών, πήραν δημοσιότητα και αν διαβάσετε όλες τις καταγγελίες που γίνονται και την μία απάντηση της αστυνομίας, συνελήφθησαν φοιτητές ενώ στα καλά καθούμενα είχαν δεχθεί αυτή την επίθεση. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τους θεσμούς μας, πρέπει δημοκρατικά να πούμε ότι αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα, όπως το έχουμε πει για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ» πρόσθεσε.

«Η λύση στην προκειμένη περίπτωση είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα να μπορεί όσο γίνεται καλύτερα να προστατεύσει τον εαυτό της. Έχουμε 24 πανεπιστήμια, στα πανεπιστήμια υπάρχουν νεολαίοι που έχουν μια μεγαλύτερη ζωηράδα από ό,τι εμείς και μπορούν να γίνουν και ορισμένα πράγματα. Κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε τη σοβαρότητά τους καταρχήν, γιατί υπάρχουν πράγματα που είναι ασόβαρα, υπάρχουν όμως και πράγματα που είναι σοβαρά. Εκεί πρέπει να είμαστε αμείλικτοι, αλλά πάντα αυτό να είναι ευθύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Και βεβαίως αν υπάρχουν κακουργήματα, οπωσδήποτε να μπαίνει και η αστυνομία, αυτό το ξέρουμε και από παλιά» συνέχισε ο κ. Γαβρόγλου ενώ πρότεινε να ανοίξει η συζήτηση για το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων, με αφορμή και την τραγωδία στην Ηλιούπολη.

«Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και καλό είναι να συζητηθεί πια στην κοινωνία» τόνισε.

Τι είπε για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σχετικά με το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γαβρόγλου ρωτήθηκε πώς μπορεί να περάσει στον κόσμο το εγχείρημα ως κάτι καινούργιο, με δεδομένο ότι στις εκδηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού, βρίσκονται στις πρώτες σειρές στελέχη της κυβέρνησής του.

«Γι’ αυτό που με ρωτάτε, αν τυχόν αυτό έχει την όποια εγγύηση του καινούργιου, η απάντηση είναι ότι δεν είναι θέμα εγγύησης, αλλά είναι θέμα μιας προσπάθειας η οποία είναι μία σύνθεση τριών παραγόντων. Ο ένας παράγων είναι η εμπειρία κάποιων στελεχών που είμαστε από παλαιότερα σε αυτό τον χώρο. Το δεύτερο, είναι τα νεότερα άτομα τα οποία κουβαλάνε μια εξαιρετική τεχνοκρατική και παράλληλα πολιτική προσέγγιση στα ζητήματα και το τρίτο, εξίσου σημαντικό, είναι τι μάθαμε όλοι -και οι νεότεροι και οι παλαιότεροι- από μια πορεία που είχε και επιτυχίες αλλά και αποτυχίες και ήττες. Αυτή η σύνθεση πιστεύουμε ότι, αν γίνει με έναν ειλικρινή και πολύ συστηματικό τρόπο, φέρνει κάτι εντελώς καινούργιο στην ελληνική κοινωνία» τόνισε ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Ερωτηθείς εάν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έρχεται να ενώσει ή να διχάσει τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, καθώς το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό και όσους μετέχουν σε αυτή την κίνηση ότι «βάζει βούτυρο στο ψωμί» της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι ο χώρος πολυδιασπάται ακόμη περισσότερο, είπε:

«Νομίζω ότι αν αρχίσουμε τέτοιες κουβέντες για το ποιος βάζει βούτυρο στο ψωμί του άλλου κλπ θα πάμε πολύ μακριά. Η κοινωνία δεν τα ακούει αυτά. Νομίζω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η κοινωνία, δεν είναι τα πολιτικά κόμματα, αν ο ένας θα πάρει αυτό το ποσοστό, αν ο άλλος θα πει μια ατάκα, αν ο τρίτος θα κάνει μεταγραφές κλπ. Όσο και κανείς να είναι δύσπιστος με τις δημοσκοπήσεις, βλέπει κανείς μια τάση. Έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον γιατί η κοινωνία σου λέει με κάθε τρόπο, ότι δεν μπορώ να συνεχίσω με αυτή την ακρίβεια, δεν αντέχω. Δεν είναι ότι δεν δουλεύω, δεν είναι ότι είμαι τεμπέλης. Και το δεύτερο είναι ότι βάζει ένα θέμα ήθους, ότι δεν μπορεί το κράτος να είναι ο πρώτος απατεώνας. Αυτό διαβάζω εγώ. Αυτό μπορούμε να το ενώσουμε; Από από όποιο μετερίζι».