LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Λίγο πριν την αναχώρησή του για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συγκεχυμένες απαντήσεις για τον ρόλο της Κίνας. «Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε οποιαδήποτε βοήθεια με το Ιράν», δήλωσε αρχικά, για να προσθέσει λίγα λεπτά αργότερα πως θα καλωσόριζε οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να προσφέρει ο Σι Τζινπίνγκ για την αναβίωση της εκεχειρίας. Στο Πεκίνο τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, με την ατζέντα της συνάντησης να επικεντρώνεται στο εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη και τον πόλεμο.
- Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επεσήμανε πως η Κίνα έχει κάθε λόγο να παρέμβει για την άρση του αδιέξοδου στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η εξαγωγική της οικονομία πλήττεται και πλοία της παραμένουν εγκλωβισμένα.
- Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε πως «σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών», παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόσφατα την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης ως «απολύτως απαράδεκτη».
- Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, ξεκαθάρισε πως η κυριαρχία στα Στενά δεν είναι διαπραγματεύσιμη: «Το δικαίωμα του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είναι εδραιωμένο και το θέμα έχει κλείσει».
- Σύμφωνα με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, το Ιράν διατηρεί σημαντική ικανότητα εκτόξευσης και πρόσβαση στο πυραυλικό του απόθεμα. Την ίδια στιγμή, το κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ εκτοξεύτηκε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, με το Πεντάγωνο να αποδίδει τη ραγδαία αύξηση κυρίως στο κόστος των πυρομαχικών.
- Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, απέδωσε την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στην «έλλειψη καλής θέλησης και την ανειλικρίνεια της Αμερικής».
- Ενώ το Ισραήλ αποκάλυψε «μυστική επίσκεψη» του Νετανιάχου στα ΗΑΕ και συνάντηση με τον Πρόεδρό τους που οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο», τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν κατηγορηματικά τις αναφορές ως «αβάσιμες».
- Το Ιράν, ισχυριζόμενο ότι γνώριζε για την επίσκεψη Νετανιάχου, προειδοποίησε το Άμπου Ντάμπι μέσω του Αραγτσί πως «η εχθρότητα απέναντι στον μεγάλο λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο στοίχημα» και η σύμπραξη με το Ισραήλ «είναι ασυγχώρητη».
- Παρά τη συμφωνηθείσα εκεχειρία, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι έπληξε τουλάχιστον 40 στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο το τελευταίο 24ωρο.
- Έπειτα από πολύμηνο εγκλωβισμό, ένα ιαπωνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά και ένα κινεζικό σούπερ τάνκερ με ιρακινό αργό πετρέλαιο κατάφεραν να διασχίσουν τα Στενά, δίνοντας μια μικρή «ανάσα» στην ενεργειακή τροφοδοσία.