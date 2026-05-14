Έρχεται νέα ταινία με τις «Περιπέτειες του Τεντέν» – Η αποκάλυψη του Πίτερ Τζάκσον στις Κάννες

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τεντέν
Ο Νεοζηλανδός σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον αποκάλυψε σήμερα ότι θα ξεκινήσει τα γυρίσματα μιας ταινίας με τις περιπέτειες του Τεντέν, παίρνοντας έτσι τη σκυτάλη από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ που το 2011 υπέγραψε την ταινία κινουμένων σχεδίων «Το μυστικό του Μονόκερου».

«Η συμφωνία ήταν ο Στίβεν να σκηνοθετήσει τη μία ταινία και εγώ μια άλλη», είπε ο Τζάκσον μιλώντας στο κοινό, στο περιθώριο του κινηματογραφικού φεστιβάλ των Καννών. «Ο Στίβεν γύρισε την ταινία του και από τότε, πέρασαν 15 χρόνια, εγώ ακόμη δεν έκανα τη δική μου. Αισθάνομαι μεγάλη ντροπή για το θέμα αυτό», είπε ο σκηνοθέτης και παραγωγός που την Τρίτη, στην έναρξη του φεστιβάλ, παρέλαβε έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για το έργο του.

«Οι περιπέτειες του Τεντέν: το Μυστικό του Μονόκερου» ήταν μια ταινία παραγωγής του Πίτερ Τζάκσον, σε σκηνοθεσία του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

«Δούλεψα με τη Φραν (Γουόλς, τη σύντροφό του) ένα άλλο σενάριο για τον Τεντέν», στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διαμένει στις Κάννες, είπε ο δημιουργός της τριλογίας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», μια από τις πιο επικερδείς παραγωγές στην ιστορία του box office.

Ο Τζάκσον δηλώνει «φαν» των περιπετειών του νεαρού δημοσιογράφου που ήταν δημιούργημα του Βέλγου σκιτσογράφου και σεναριογράφου Ερζέ, τη δεκαετία του 1930.

Σε αυτήν την συνομιλία του με τους θεατές, ο Τζάκσον, που είναι και ιδιοκτήτης της εταιρείας ειδικών εφέ Weta FX, ρωτήθηκε επίσης για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. «Για μένα, είναι απλώς ένα ειδικό εφέ. Δεν διαφέρει από τα άλλα ειδικά εφέ», είπε. «Δεν την απεχθάνομαι, ακόμη και αν η ΤΝ καταστρέψει τον κόσμο», πρόσθεσε.

 

